El secreto de Diego Torres para mantenerse vigente a los 54 años tras el estreno de su nuevo álbum

El nuevo disco del artista reúne once canciones que recorren estilos como el pop alternativo, la bachata y sonoridades acústicas contemporáneas. Mar del Plata será sede del cierre de su gira internacional.

Diego Torres se encuentra de estreno con su nuevo álbum "Mi Norte y Mi Sur". Es por ese motivo que, el cantante de 54 años, repasó su carrera repleta de éxitos, adelantó los detalles de su próxima gira y habló de sus hábitos en una reciente entrevista.

El nuevo disco del artista, lanzado bajo el sello Sony Music, reúne once canciones que recorren estilos como el pop alternativo, la bachata y sonoridades acústicas contemporáneas. En relación al nombre del álbum, mencionó: "Mi norte y mi sur es mi mundo y todo lo que hay en él. Soy de argentina que es el sur, pero siempre viajé, siempre yendo por más, buscando y abriendo caminos nuevos".

Ante esto, Torres repasó su carrera con cierta mirada nostálgica y melancólica: "Nunca pensé que la vida me iba a dar tanto y que este trabajo me iba a hacer vivir cosas tan increíbles como las que viví y espero seguir viviendo. Que esta carrera es hermosa pero que también requiere mucho de uno. Te perdés muchas cosas personales por los viajes, pero si mis canciones viajan, yo tengo que ir con ellas".

Diego Torres Diego Torres cerrará su gira internacional en Mar del Plata, que lo recibe por cuarto año consecutivo. La gira internacional del cantante El lanzamiento del álbum vino acompañado de una gira por México, Costa Rica, Guatemala, España y Chile, además de una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Mar del Plata será el cierre perfecto para compartir estas nuevas canciones con el público local, que lo recibe por cuarto verano consecutivo, consolidando una tradición que ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad.

"Este show será muy especial. Más allá de que en mis conciertos hacemos un recorrido por mis canciones de todas las épocas, voy a estar feliz también de poder cantar y compartir estas canciones nuevas", dijo el cantante y agregó que intenta que el público reciba lo mejor de él, debido al compromiso de saber que alguien compró una entrada para verlo. El secreto de Diego Torres para mantenerse vigente En diálogo con el medio Men's Health, el cantante dijo que su secreto para mantenerse vigente es trabajar y buscar cosas nuevas para reaventarse. Por otro lado, contó cuál es su rutina para mantenerse en forma a los 54 años. "El deporte es parte fundamental de mi vida siempre. En cada maleta que preparo, nunca falta mi kit para correr. Es algo que puedo hacer, no importa dónde esté", dijo. Por último, destacó la importancia de la terapia en su vida debido al pasado musical de su familia: "He hecho terapia en varias circunstancias, pero no para manejar la fama y el éxito. Mi madre fue una artista muy famosa y aún así siempre tuve una vida personal muy reservada. Convivo desde que nací con que lo que pasa en mi familia pueda ser noticia", y agregó que muchos momentos de su vida son privados y le gusta mantenerlo de esa forma.