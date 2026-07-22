El sentido mensaje de Sharon Osbourne a un año de la muerte de Ozzy: "Pongan su música al máximo"

El ícono del heavy metal, estrella solista y líder de Black Sabbath falleció un día como hoy en 2025, a la edad de 76 años.

El recuerdo a un año de la muerte de Ozzy Osbourne.

Sharon Osbourne animó a sus fans a recordar a su difunto esposo Ozzy escuchando su música a todo volumen en el primer aniversario de su muerte. El ícono del heavy metal, estrella solista y líder de Black Sabbath falleció un día como hoy en 2025 (22 de julio ), a la edad de 76 años.

Su fallecimiento se produjo poco más de dos semanas después de haber ofrecido su último concierto en directo en el Villa Park de Birmingham, y posteriormente se confirmó que la causa de su muerte fue un ataque al corazón, aunque también se mencionaron la enfermedad coronaria y el Parkinson.

Para conmemorar el primer aniversario de su fallecimiento, hoy se celebra en Birmingham, ciudad natal del Príncipe de las Tinieblas, el primer Día Oficial de Ozzy Osbourne . Las celebraciones incluirán un programa gratuito en el centro de la ciudad con música, recuerdos y homenajes a Osbourne, rindiendo homenaje a su vida, su legado y sus raíces en Birmingham.

En declaraciones a BBC Radio WM esta mañana, Sharon dijo que esperaba que los fans "recordaran lo gracioso que era: gracioso, carismático y auténtico".

“Como diría Ozzy, ‘cuando quieras recordarme, sube el volumen de la música al máximo, todo lo que puedas, y haz headbanging’” , añadió, diciendo también que él era “auténtico” y “nunca intentó ser otra cosa que lo que era”.

“Era una persona auténtica, muy auténtica y divertida”, continuó. “Podíamos tener las peores discusiones del mundo, pero terminábamos riéndonos porque decía algo tan ridículo que nos partíamos de risa”.

Al recordar su último concierto, que incluyó actuaciones de Metallica, Slayer, Pantera, Lamb Of God, Tool, Mastodon, Alice In Chains, Guns N' Roses, Halestorm, Gojira y otros, Sharon compartió que lo que más la enorgullecía era el dinero recaudado para Cure Parkinson's, Acorns Children's Hospice y la organización benéfica del Hospital Infantil de Birmingham.

Según ella, estos esfuerzos “continuarán”. “Seguiremos con esto hasta que encontremos una cura para el Parkinson, porque la gente no se da cuenta de que es una enfermedad cada vez más común”, dijo, antes de explicar por qué el trabajo benéfico era tan importante para Ozzy. “Era un tipo auténtico, una persona realmente buena con un gran corazón y quería ayudar a los demás”, añadió.

En cuanto al Día de Ozzy, dijo que le alegraba que se celebrara en Birmingham y añadió que espera que se convierta en un evento anual.

“Esta es la cuna del metal”, dijo refiriéndose a Birmingham. “Es la casa de Ozzy, es donde nació, lo que amaba… y [Ozzy Day] no trabajaría en ningún otro lugar. Amaba esta ciudad, amaba a su gente. Estaba orgulloso de ser de Birmingham y punto”.