El spin-off de una de las series más destacadas de los últimos años ya está en HBO Max: críticas para todos

La llegada de un nuevo spin-off siempre genera expectativa, y más aún cuando se trata de una serie tan influyente como The Office. Ahora, HBO Max suma a su catálogo una producción que busca conquistar tanto a nostálgicos como a una nueva generación de fanáticos del humor absurdo.
La nueva serie The Paper llega a HBO Max con humor ácido y un elenco renovado, lista para conquistar a fans de The Office y nuevos públicos.
Con un estilo documental heredado de la original, esta propuesta promete risas, ironías sobre el periodismo moderno y un personaje icónico que regresa para dar aún más razones para ver la pantalla. ¿Cumple las expectativas? Aquí te contamos los detalles.
De qué trata The Paper, el spin-off de The Office
La historia se centra en el Toledo Truth Teller, un periódico de Ohio sumido en una profunda crisis. El medio se convirtió en un espacio dominado por noticias sensacionalistas, incapaz de mantener la confianza de sus lectores. En ese contexto aparece Ned Sampson, un editor con ansias de devolverle dignidad a la redacción.
Sampson enfrenta un gran desafío: la falta de compromiso de su equipo. Los redactores prefieren las redes sociales y los chats a los artículos bien construidos. Lejos de rendirse, decide reclutar nuevos talentos, aunque descubre que la mayoría carece de experiencia real en periodismo.
El giro cómico llega cuando, armado con su máquina de escribir y un entusiasmo contagioso, el nuevo jefe logra llevar a sus reporteros a la calle en busca de historias. Todo registrado por el mismo equipo documental que alguna vez retrató la vida de Dunder Mifflin.
HBO Max: elenco de The Paper
-
Domhnall Gleeson
Óscar Núñez
Sabrina Impacciatore
Chelsea Frei
Melvin Gregg
Gbemisola Ikumelo
Ramona Young
Tim Key
Alex Edelman
