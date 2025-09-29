El spin-off de una de las series más destacadas de los últimos años ya está en HBO Max: críticas para todos







La nueva serie The Paper llega a HBO Max con humor ácido y un elenco renovado, lista para conquistar a fans de The Office y nuevos públicos.

La llegada de un nuevo spin-off siempre genera expectativa, y más aún cuando se trata de una serie tan influyente como The Office. Ahora, HBO Max suma a su catálogo una producción que busca conquistar tanto a nostálgicos como a una nueva generación de fanáticos del humor absurdo.

Con un estilo documental heredado de la original, esta propuesta promete risas, ironías sobre el periodismo moderno y un personaje icónico que regresa para dar aún más razones para ver la pantalla. ¿Cumple las expectativas? Aquí te contamos los detalles.

HBO Max apuesta por The Paper, una serie derivada de The Office que mezcla sátira y periodismo fallido, despertando curiosidad y debate.

De qué trata The Paper, el spin-off de The Office La historia se centra en el Toledo Truth Teller, un periódico de Ohio sumido en una profunda crisis. El medio se convirtió en un espacio dominado por noticias sensacionalistas, incapaz de mantener la confianza de sus lectores. En ese contexto aparece Ned Sampson, un editor con ansias de devolverle dignidad a la redacción.

Sampson enfrenta un gran desafío: la falta de compromiso de su equipo. Los redactores prefieren las redes sociales y los chats a los artículos bien construidos. Lejos de rendirse, decide reclutar nuevos talentos, aunque descubre que la mayoría carece de experiencia real en periodismo.

El giro cómico llega cuando, armado con su máquina de escribir y un entusiasmo contagioso, el nuevo jefe logra llevar a sus reporteros a la calle en busca de historias. Todo registrado por el mismo equipo documental que alguna vez retrató la vida de Dunder Mifflin. HBO Max: tráiler de The Paper Embed - The Paper | Official Trailer | Peacock Original HBO Max: elenco de The Paper Domhnall Gleeson

Óscar Núñez

Sabrina Impacciatore

Chelsea Frei

Melvin Gregg

Gbemisola Ikumelo

Ramona Young

Tim Key

Alex Edelman

