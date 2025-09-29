El triángulo amoroso que arrasó en los cines se estrenó en HBO Max: una comedia romántica con muchas emociones

HBO Max continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más completas y atractivas del mercado, ofreciendo desde grandes producciones originales hasta las películas más exitosas, recién salidas del cine. Su catálogo combina calidad, variedad y títulos de renombre internacional que rápidamente se convierten en tendencia.
Ahora, acaba de sumar a su biblioteca “Amores Materialistas”, una de las comedias románticas más comentadas del año, que conquistó las salas de cine y ahora llega al streaming para alcanzar a un público aún mayor y seguir por el mismo camino.
De qué trata Amores Materialistas, el estreno de HBO Max
La historia sigue a Lucy, una joven y ambiciosa casamentera de élite en Nueva York que asegura haber descifrado la fórmula del amor. Su vida da un giro inesperado cuando, en una misma noche, conoce a un millonario encantador y carismático y se reencuentra con su exnovio arruinado, un actor-camarero que todavía ocupa un lugar en su corazón.
Entre glamour, risas y emociones, la película plantea un dilema universal: ¿apostar por la seguridad y la perfección de una pareja estable o dejarse llevar por el amor auténtico aunque sea imperfecto? Con un tono fresco y actual, la directora Celine Song utiliza la comedia romántica para hablar de superficialidad, consumismo y la búsqueda de la autenticidad en tiempos de relaciones mediadas por el dinero y las apariencias.
HBO Max: tráiler de Amores Materialistas
HBO Max: elenco de Amores Materialistas
- Dakota Johnson (Lucy)
- Pedro Pascal (David)
- Chris Evans (Mark)
- Zoë Kravitz (Emma)
- Stanley Tucci (Mr. Green)
