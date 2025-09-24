HBO Max estrenó la serie que arrasa en España: un drama de época imperdible para los fanáticos de las novelas







HBO Max suma a su oferta un serie basada en una producción turca que arrasa en España y está ambientada en la década de los cincuenta.

La serie española que causó furor y ahora llega a HBO Max.

La exitosa serie española "Sueños de libertad" fue recientemente agregada al catálogo de HBO Max para Latinoamérica y Brasil, marcando su expansión más reciente fuera de España. La ficción, basada libremente en la serie turca Sen Anlat Karadeniz, actualmente es emitida por Antena 3 y es producida por Diagonal TV junto a Atresmedia Televisión.

Protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay, "Sueños de libertad" despliega una narrativa intensa en episodios diarios, ambientada en la España de 1958, con episodios de duración aproximada de 45 minutos. La dirección artística y la ambientación reproducen con cuidado los años cincuenta, lo que se suma a tramas de poder, opresión y búsqueda de libertad personal.

Sueños de libertad La novela fue lo más visto en España y ahora llega a HBO Max Latinoamérica.

De qué trata Sueños de libertad, la novela furor en HBO Max Ambientada en la España de 1958, la serie sigue a Begoña Montes, una mujer que huye a través del bosque junto a su hijastra Julia, desesperada por escapar de un matrimonio tóxico con Jesús de la Reina, dueño de “Perfumerías de la Reina”. Begoña descubre que esa unión está llena de abusos y secretos, y decide desafiar las normas sociales de su época para buscar un porvenir más esperanzador, protegiendo a Julia como si fuera su propia hija.

Al mismo tiempo, la trama se enriquece con conflictos entre familias poderosas, luchas por el control de la empresa familiar, rivalidades fraternales, ambiciones ocultas y los roles de género impuesto por la sociedad de la época. Todo eso mezcla episodios de intriga, redención, sacrificio y pasiones, que mantienen al espectador expectante capítulo tras capítulo.

HBO Max: tráiler de Sueños de libertad Embed - Sueños de libertad | Tráiler oficial | Muy pronto en Antena 3 HBO Max: elenco de Sueños de libertad Natalia Sánchez (Begoña Montes)

Alain Hernández (Jesús de la Reina)

Dani Tatay (Andrés de la Reina)

Nancho Novo (Damián de la Reina)

Ana Fernández (Digna Vázquez)