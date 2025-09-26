HBO Max estrenó la película nominada al Oscar que todos estaban esperando







Terminó la espera, llegó a la plataforma una de las producciones que más repercusiones causó en este 2025.

La película protagonizada por Adrien Brody fue de las más premiadas en 2025.

HBO Max sigue siendo una de las plataformas de streaming más completas del mercado, ofreciendo no solo series exitosas y documentales de gran calidad, sino también cine de autor y películas premiadas a nivel internacional. Su catálogo, cada vez más diverso, la convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan entretenimiento superficial como historias más profundas.

Dentro de esa línea llega "El Brutalista", la aclamada película dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody, que ya suma nominaciones al Oscar y que ha generado conversaciones en festivales de cine de todo el mundo. Con una duración de 3 horas y 35 minutos e incluso un intermedio en su proyección en cines, la cinta desembarca en HBO Max para que los espectadores puedan disfrutarla en casa.

El brutalista La película más esperada del 2025 ya está en HBO Max.

De qué trata El brutalista, el estreno de HBO Max La historia sigue a László Toth, un arquitecto húngaro que, tras huir de la devastada Europa de posguerra, emigra a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Allí, su talento comienza a abrirle camino en un país en plena expansión, donde la arquitectura se convierte en un símbolo de modernidad y poder.

Sin embargo, Toth deberá enfrentar no solo los desafíos de un nuevo mundo, sino también las tensiones entre sus ideales creativos y las exigencias del sistema capitalista. La película plantea un recorrido emocional y visual que aborda temas como la migración, la ambición y el precio que se paga por mantenerse fiel al arte.

Felicity Jones (Erzsébet)

Guy Pearce (Harrison Lee Van Buren)

Alessandro Nivola (Vince)

Isaach De Bankolé (Moujahid)

Joe Alwyn (Miles)