El próximo domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas, el Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gran gala sinfónico-coral, para interpretar un repertorio excepcional que rinde homenaje a su legado. Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.
Este centenario es mucho más que una celebración: es la reafirmación de un legado y la proyección de un futuro. Un homenaje a quienes hicieron posible este sueño y a quienes, con talento, pasión y compromiso, continúan escribiendo su historia. Una gala única para celebrar 100 años de excelencia artística.
Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.
Programa
PARTE I
Serguéi Prokófiev (1891-1953)
Alexander Nevsky, op. 78
Cantata para mezzosoprano, coro y orquesta
- I Rusia bajo el yugo mongol
- II Canción sobre Alexander Nevsky
- III Los cruzados en Pskov
- IV Levántense, hombres de Rusia
- V La batalla sobre el hielo
- VI El campo de los muertos
- VII La entrada de Alexander en Pskov
PARTE II
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Obertura de La forza del destino
Coro «Gli arredi festivi» de Nabucco (Acto I)
Pietro Mascagni (1863-1945)
Intermezzo de Cavalleria rusticana
«Regina coeli…Inneggiamo», de Cavalleria rusticana
Charles Gounod (1818-1893)
Coro de la «Kermesse» de Fausto
Giacomo Puccini (1858-1924)
Intermezzo de Manon Lescaut
Giuseppe Verdi
«Gloria all’Egitto» – Marcha triunfal de Aida (Acto II)
Directora Musical
- Beatrice Venezi
Mezzosoprano
- Guadalupe Barrientos
Coro Estable del Teatro Colón
- Director: Miguel Martínez
Orquesta Estable del Teatro Colón
