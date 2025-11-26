SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de noviembre 2025 - 15:02

El Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gran gala sinfónico-coral

Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

Gala Centenario: 100 años de la Orquesta y Coro Estable Del Teatro Colón.

El próximo domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas, el Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gran gala sinfónico-coral, para interpretar un repertorio excepcional que rinde homenaje a su legado. Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

Este centenario es mucho más que una celebración: es la reafirmación de un legado y la proyección de un futuro. Un homenaje a quienes hicieron posible este sueño y a quienes, con talento, pasión y compromiso, continúan escribiendo su historia. Una gala única para celebrar 100 años de excelencia artística.

Cómo y dónde conseguir las entradas para la celebración de los 100 años de la Orquesta y Coro Estable del Teatro Colón

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

Programa

PARTE I

Serguéi Prokófiev (1891-1953)

Alexander Nevsky, op. 78

Cantata para mezzosoprano, coro y orquesta

  • I Rusia bajo el yugo mongol
  • II Canción sobre Alexander Nevsky
  • III Los cruzados en Pskov
  • IV Levántense, hombres de Rusia
  • V La batalla sobre el hielo
  • VI El campo de los muertos
  • VII La entrada de Alexander en Pskov

PARTE II

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Obertura de La forza del destino

Coro «Gli arredi festivi» de Nabucco (Acto I)

Pietro Mascagni (1863-1945)

Intermezzo de Cavalleria rusticana

«Regina coeli…Inneggiamo», de Cavalleria rusticana

Charles Gounod (1818-1893)

Coro de la «Kermesse» de Fausto

Giacomo Puccini (1858-1924)

Intermezzo de Manon Lescaut

Giuseppe Verdi

«Gloria all’Egitto» – Marcha triunfal de Aida (Acto II)

Directora Musical

  • Beatrice Venezi

Mezzosoprano

  • Guadalupe Barrientos

Coro Estable del Teatro Colón

  • Director: Miguel Martínez

Orquesta Estable del Teatro Colón

