Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

El próximo domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas, el Teatro Colón celebrará los 100 años de su Orquesta y Coro Estable con una gran gala sinfónico-coral, para interpretar un repertorio excepcional que rinde homenaje a su legado. Bajo la dirección de la maestra Beatrice Venezi y con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, la gala recorrerá grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

Este centenario es mucho más que una celebración: es la reafirmación de un legado y la proyección de un futuro. Un homenaje a quienes hicieron posible este sueño y a quienes, con talento, pasión y compromiso, continúan escribiendo su historia. Una gala única para celebrar 100 años de excelencia artística.

Cómo y dónde conseguir las entradas para la celebración de los 100 años de la Orquesta y Coro Estable del Teatro Colón Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 17 horas.

Programa PARTE I

Serguéi Prokófiev (1891-1953)

Alexander Nevsky, op. 78 Cantata para mezzosoprano, coro y orquesta I Rusia bajo el yugo mongol

II Canción sobre Alexander Nevsky

III Los cruzados en Pskov

IV Levántense, hombres de Rusia

V La batalla sobre el hielo

VI El campo de los muertos

VII La entrada de Alexander en Pskov PARTE II Giuseppe Verdi (1813-1901) Obertura de La forza del destino Coro «Gli arredi festivi» de Nabucco (Acto I) Pietro Mascagni (1863-1945) Intermezzo de Cavalleria rusticana «Regina coeli…Inneggiamo», de Cavalleria rusticana Charles Gounod (1818-1893) Coro de la «Kermesse» de Fausto Giacomo Puccini (1858-1924) Intermezzo de Manon Lescaut Giuseppe Verdi «Gloria all’Egitto» – Marcha triunfal de Aida (Acto II) Directora Musical Beatrice Venezi Mezzosoprano Guadalupe Barrientos Coro Estable del Teatro Colón Director: Miguel Martínez Orquesta Estable del Teatro Colón

