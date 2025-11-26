El Festival Polenta adelanta la fecha de su primera edición: cuándo se hace + Seguir en









Esta propuesta llega para despedir el año hermanando la cumbia, el Pop, el Reggaeton, el Rock, el RKT y el Indie durante 11 horas de fiesta en vivo.

El Festival Polenta cambia su fecha.

Por alerta meteorológica, el Festival Polenta adelanta su primera edición para este viernes 28 de noviembre. Además, tendrá nuevos horarios para ver a Damas Gratis, Turf, Louta, La Joaqui y muchos más artistas.

Creado por Nacho Elizalde y La Polaca, esta propuesta llega para despedir el año hermanando la cumbia, el Pop, el Reggaeton, el Rock, el RKT y el Indie durante 11 horas de fiesta en vivo.

La entradas sacadas para el día 29 son validas para la nueva fecha. Los tickets están a la venta a través de Passline.

Nuevo día y horarios del Festival Polenta Desde las 18, el público podrá disfrutar de un recorrido sonoro diverso y vibrante que refleja el espíritu del festival: compartir, bailar y celebrar con amigos. Con apertura de puertas a las 18, el atardecer de Buenos Aires le dará la bienvenida a las miles de personas que esperan la primera entrega de la exitosa Fiesta Polenta, esta vez, en un formato de mega festival.

Puertas: 18:00 hs

18:00 hs Plastilina: 19:00 hs

19:00 hs Juana Rozas: 20:00 hs

20:00 hs Damas Gratis: 21:00 hs

21:00 hs Turf: 22:15 hs

22:15 hs LOUTA: 23:25 hs

23:25 hs La Joaqui: 00:30 hs

00:30 hs Hay Plan: La matiné: 01:10 hs

01:10 hs Ángela Torres Ft. Polenta: 02:00 hs

02:00 hs Fiesta Polenta: 02:40 hs Festival Polenta_Reprogramación_Feed_3 Entre cada artista del line up, los DJs de Fiesta Polenta irán calentando motores con sus DJ Set para que la música suene en un continuado de 11 horas de diversión. Con una propuesta que une generaciones, estilos y públicos, Festival Polenta se instala como un nuevo punto de encuentro dentro del calendario musical porteño, marcando el inicio de una tradición que celebra la energía colectiva, la diversidad artística y la unión sin prejuicios.

Después de 11 horas consecutivas de música y crossovers mágicos, el festival culminará de la mano de su Fiesta Polenta, aquella que supo convocar más de 300.000 personas desde su primer evento, hypeando la llegada del amanecer hasta las 6 de la mañana.

