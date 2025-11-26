La serie live-action de Netflix basada en "Assassin's Creed" confirmó a su primer protagonista

El primer juego fue adaptado previamente a una película de acción real que reunió a Michael Fassbender con el director de "Macbeth", Justin Kurzel.

Netflix anunció que la estrella australiana Toby Wallace será uno de los protagonistas de la próxima serie de acción real basada en la saga de videojuegos Assassin's Creed .

La plataforma de streaming no reveló el papel que interpretará Wallace en la serie, pero afirmó en un comunicado de prensa en Tudum que "entrará en un mundo repleto de alianzas encubiertas, agendas ocultas y siglos de conflicto".

Descrita como "un thriller trepidante centrado en la guerra secreta", la serie narrará el conflicto entre "dos facciones oscuras", una de las cuales, según la plataforma de streaming, "determina el futuro de la humanidad mediante el control y la manipulación" y la otra "lucha por preservar el libre albedrío".

Los showrunners de la serie serán Robert Patino , quien anteriormente trabajó en programas como Westworld y DMZ , y David Wiener , quien anteriormente adaptó una exitosa franquicia de videojuegos en una serie de transmisión de acción en vivo con Halo .

En la pantalla chica, Wallace interpretó previamente a Steve Jones en la serie de los Sex Pistols , Pistol , de Danny Boyle , y actuó en series como The Society y Romper Stomper . En cine, ha participado en proyectos como The Bikeriders , coprotagonizada por Austin Butler y Tom Hardy . Próximamente, veremos a Wallace en el drama de Justin Lin , Last Days , y en la tercera temporada de Euphoria .

El éxito de Assassin's Creed y una adaptación previa

La franquicia comenzó en 2007 con el juego inaugural Assassin's Creed, en el que un camarero moderno se vio arrastrado a una aventura que alteraba el tiempo y en la que revivía los "recuerdos genéticos" de un antepasado como asesino durante la Tercera Cruzada.

Desde entonces, la serie ha generado más de una docena de secuelas principales y varios spin-offs, llevando la acción a varias épocas históricas, incluido el Renacimiento italiano, la Revolución estadounidense y el Egipto ptolemaico.

El primer juego fue adaptado previamente a una película de acción real que reunió a Michael Fassbender con el director de Macbeth, Justin Kurzel. La película recaudó alrededor de 240 millones de dólares en taquilla mundial con un presupuesto de 125 millones, y recibió un pésimo 18% de aprobación en Rotten Tomatoes (y un 42% de aprobación del público en la misma plataforma).