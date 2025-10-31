Llega al Teatro Colón "Astor, Piazzolla Eterno", una celebración del legado del maestro del tango







Un recorrido por sus composiciones, su universo y su legado, con un impacto visual imponente y la calidad artística que solo el Teatro Colón puede garantizar.

Llega un espectáculo para celebrar al referente del tango.

En enero de 2026 llega al Teatro Colón "Astor, Piazzolla Eterno" un espectáculo único en su tipo para celebrar al gran artista argentino en un recorrido por sus composiciones, su universo y su legado, con un impacto visual imponente y la calidad artística que solo el Teatro Colón puede garantizar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En coproducción con RGB Entertainment, el espectáculo combinará la potencia visual, musical y emocional de la obra de Astor Piazzolla a través de la puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, dirección musical de Nicolás Guerschberg, y dirección artística de Tato Fernández.

Cómo conseguir las entradas para Astor, Piazzolla Eterno La preventa de localidades comenzará a partir del lunes 3 de noviembre. Las entradas podrán adquirirse en www.plateanet.com o en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171, CABA).

Astor, Piazzolla Eterno pone en escena la vida y obra del maestro del tango junto a bailarines, cantantes e intérpretes de primer nivel, y un equipo creativo de proyección global. Las funciones contarán con un octeto de músicos extraordinarios y especialistas que ejecutarán la música del gran maestro con la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.

La propuesta invita al espectador a sumergirse en el universo interior de Astor Piazzolla, guiada por sus propias ideas, pensamientos y reflexiones. A partir de sus entrevistas, declaraciones y testimonios personales, la puesta reconstruye su genio creativo, su mente y su alma: su mundo, su lucha, su pasión y la huella imborrable que dejó en la cultura argentina.

Es, en esencia, una celebración del hombre que revolucionó el tango y lo proyectó al mundo, contada a través de su propio legado. Entre la emoción, la belleza y la atmósfera única que solo el Teatro Colón puede ofrecer, esta propuesta busca que cada espectador se retire con la sensación de haber vivido algo irrepetible: el espíritu eterno de Piazzolla, latiendo una vez más.