El tema era bueno

La idea de recordar y revisar uno por uno los numerosos libros no sólo prohibidos por la dictadura militar de 1976 sino también por las distintos gobiernos totalitarios de décadas previas no solo es fascinante sino, además, necesaria para entender lo injusto y absurdo de esta censura. El espectador, de antemano, podría llegar a pensar que éste es el tema de del documental “Los prohibidos”, pero lamentablemente no es así.