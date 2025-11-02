El título de HBO Max que se destaca: la serie sobre un hombre lobo mexicano en medio de la lucha narco







En un contexto tomado por la violencia de los cárteles, un inesperado héroe emerge para proteger a su pueblo.

La nueva serie mexicana de HBO Max que combina la violenta realidad con la ciencia ficción mitológica. Imagen: HBO Max

En la plataforma HBO Max se encuentra una serie que, desde su lanzamiento, despertó muchas expectativas: se trata de una historia que mezcla mitología, acción y conflictos reales. La propuesta apostó por un estilo visual potente, ambientado en territorios mexicanos tradicionales y con una estética oscura que no deja indiferente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La trama se desarrolla en un entorno donde el narcotráfico y las leyendas populares se entrelazan para dar lugar a algo distinto, con personajes que están al borde de la transformación y del límite humano. Esta combinación de lo mitológico y lo criminal redefinen lo que podemos esperar de una serie de género en la región: hablamos de “Cóyotl, Héroe y Bestia”.

Cóyotl, héroe y bestia Alejandro Speitzer se convierte en el Cóyotl, para proteger a su pueblo del narcotráfico, en HBO Max Imagen: HBO Max De qué trata Coyotl, héroe y bestia, la particular miniserie de HBO Max La historia se sitúa al norte de México, en un pueblo que está bajo el control de dos cárteles que rivalizan por el poder. En medio de esta lucha, un joven llamado Lupe ve cómo su vida cambia cuando sufre la pérdida de un ser cercano por la violencia del narcotráfico.

Para vengar esa pérdida, Lupe acepta someterse a un ritual ancestral que lo transforma en un nahual, una criatura mitad hombre - mitad bestia, y adquiere habilidades que van más allá de lo humano. Ahora, con su nueva forma, deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar sin perder su humanidad mientras defiende a su gente, lidia con la corrupción, y enfrenta a enemigos poderosos que lo subestimaban antes de su transformación.

HBO Max: tráiler de Coyotl, héroe y bestia Embed - Cóyotl, Héroe y Bestia | Tráiler oficial | Max HBO Max: elenco de Coyotl, héroe y bestia Alejandro Speitzer

Paulina Gaitán

Horacio García Rojas

Beng Zeng Wong

Hozé Meléndez