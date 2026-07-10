Elina y Eduardo Costantini anunciaron que esperan su segundo hijo: "Dios sos grande" + Agregar ámbito en









La modelo compartió una ecografía en sus redes sociales y confirmó que volverá a ser madre. La pareja ya tiene a Kahlo, nacida en 2024.

Elina y Eduardo Costantini esperan a su segundo hijo tras el nacimiento de Kahlo en 2024.

Elina Costantini confirmó que está embarazada de su segundo hijo junto al empresario y coleccionista Eduardo Costantini. La noticia fue difundida este viernes mediante una publicación en sus historias de Instagram.

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La modelo compartió un video de una ecografía en el que podía observarse al bebé durante las primeras semanas de gestación. Sobre las imágenes escribió: “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”. En la grabación también se escuchó a la profesional que realizó el estudio señalar que el embarazo avanzaba con normalidad.

La pareja ya es madre y padre de Kahlo Milagro, nacida en 2024. En aquella oportunidad, ambos también habían utilizado sus redes sociales para compartir distintos momentos del embarazo y el nacimiento. A finales de 2025, Elina había expresado públicamente su deseo de volver a ser madre y ampliar la familia que formó junto a Costantini.

El deseo de Elina Costantini de volver a ser madre Elina y Eduardo Costantini mantienen una relación desde hace aproximadamente ocho años. Durante el embarazo de Kahlo, ella había contado que atravesó dificultades antes de poder concretar su deseo de tener una hija.

En una entrevista concedida en 2024, relató que inicialmente confundió los síntomas del embarazo con un cuadro viral y que el primer test que se realizó dio negativo. Sin embargo, por insistencia de su marido, volvió a repetirlo y finalmente obtuvo el resultado positivo. También explicó que mantuvo la esperanza durante todo el proceso y que recurrió a su fe mientras esperaba convertirse en madre.

La llegada del nuevo bebé ampliará una familia numerosa. Eduardo Costantini tiene otros hijos de relaciones anteriores y, según había contado la pareja, el entorno familiar incluye además decenas de sobrinos y sobrinos nietos. El nombre de su primera hija fue elegido como homenaje a Frida Kahlo, artista por la que ambos manifestaron una profunda admiración. Elina también reconoció en distintas oportunidades su interés por la pintora británica Leonora Carrington. Kahlo celebró su primer cumpleaños el pasado 17 de enero con una fiesta de inspiración mexicana realizada en la residencia que la pareja posee en José Ignacio, Uruguay. El encuentro reunió a familiares y amigos cercanos.

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