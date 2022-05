La BBC prepara una serie documental sobre Elon Musk

La productora 72 Films, que se ha labrado una reputación a lo largo de los años por producir documentos de archivo de la más alta calidad, incluidos Rise of the Murdoch Dynasty de la BBC, A Dangerous Dynasty: House of Assad y The Trump Show, ha entrevistado a familiares, amigos cercanos y socios comerciales de el magnate de Tesla, que cuenta la historia íntima de su viaje para convertirse en el hombre más rico y controvertido del mundo.

Usando un archivo extenso e inédito de su tiempo en Silicon Valley, la serie analiza los momentos clave en la carrera de Musk desde las nuevas empresas tecnológicas hasta el día de hoy.

“No hay forma de alejarse de Elon Musk”, dijeron los directores Marian Mohamed y Jeremy Llewellyn Jones. “Siempre es emocionante estar documentando las historias más importantes del día y nuestra serie se adentrará en el círculo íntimo de Elon, examinando el increíble ascenso del multimillonario y la verdad detrás de este ícono moderno”.

El editor encargado de la BBC, Simon Young, describió a Musk como "una de las personas más enigmáticas e intrigantes del mundo".

