SpaceX atrae ofertas millonarias antes de de su debut récord en Wall Street + Agregar ámbito en









La exitosa salida a cotizar de la compañía ha generado una demanda institucional superior a la oferta disponible. La operación se proyecta como la mayor en la historia, superando los u$s75.000 millones.

La operación se proyecta como la mayor en la historia, superando los u$s75.000 millones y con una valoración de u$s1,8 billones.

La oferta pública inicial de SpaceX ha captado una demanda de inversionistas institucionales que sobrepasa ampliamente la cantidad de acciones disponibles, a medida que se acerca el jueves, día del debut de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk.

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Los bancos que lideran la operación comunicaron a los inversionistas a primera hora del martes que la oferta registró un aumento de la demanda tras las reuniones con la dirección de la compañía. El número de órdenes por las acciones ha crecido desde el lunes, agregaron fuentes del mercado.

Por separado, las entidades colocadoras también indicaron que las asignaciones destinadas al tramo institucional de la oferta se concentrarán en grandes gestoras de inversión de largo plazo. Según Bloomberg, varios inversionistas institucionales presentaron órdenes por alrededor de u$s10.000 millones o más en acciones cada uno.

El mercado espera que los bancos dejen de aceptar órdenes de inversionistas institucionales después del cierre de los mercados en Nueva York, a las 4:00 p.m. del miércoles.

Una salida a bolsa histórica La salida a bolsa de SpaceX está programada para el 11 de junio y comenzará a cotizar al día siguiente. La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a un precio fijo de u$s135 cada una, lo que recaudaría alrededor de u$s75.000 millones y valoraría la empresa en aproximadamente u$s1,8 billones.

Elon Musk La exitosa salida a bolsa de la empresa del magnate Elon Musk ha generado una demanda institucional superior a la oferta disponible, y se perfila como la mayor salida a cotizar de la historia. Los inversionistas minoristas aún podrán presentar órdenes por acciones de SpaceX en algunas plataformas más allá del plazo del miércoles. Cabe precisar que la empresa del magnate Elon Musk está considerando asignar hasta el 30% de la operación a inversores individuales, un tramo minorista inusualmente grande, con ofertas previstas en el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Suiza. La operación está encaminada a convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los u$s29.400 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019. Morgan Stanley celebró el martes reuniones en su sede de Nueva York con aproximadamente 300 inversionistas institucionales y directivos de SpaceX, entre ellos la presidenta Gwynne Shotwell y el director financiero Bret Johnsen, según informó Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que también participan otros 18 bancos. Las acciones de la compañía, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies Corp., cotizarán en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.