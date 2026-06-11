Por qué la salida a bolsa de SpaceX podría convertirse en un negocio millonario para California + Agregar ámbito en









Miles de empleados de SpaceX siguen viviendo y trabajando en el área de Los Ángeles, pese a que la compañía trasladó su sede a Texas. Esa realidad podría convertir a California en la gran beneficiaria fiscal de la oleada de salidas a bolsa de tecnológicas.

La salida a bolsa de SpaceX generará una recaudación impositiva millonaria para California. Depositphotos

Elon Musk abandonó California abruptamente tras años de criticar sus impuestos, su política y su clima de negocios, y trasladó SpaceX a Texas. Ahora el mayor evento de su carrera, la salida a bolsa de Space X, podría generar una cuantiosa recaudación impositiva para el estado que tanto denostó.

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Aunque la mudanza le otorgó a SpaceX una nueva sede en Texas, miles de empleados que pronto podrían enriquecerse con la oferta pública inicial (OPI) siguen viviendo y trabajando en el área de Los Ángeles y deberán tributar el llamado "impuesto a los millonarios" de California. Texas, que no grava los ingresos personales, no verá un centavo de ese salto patrimonial.

La empresa aeroespacial del magnate Elon Musk se prepara para vender 555,6 millones de acciones a u$s135 cada una, con una recaudación de aproximadamente u$s75.000 millones y una valuación cercana a u$s1,77 billones. Para California, en cambio, representa algo mucho más concreto: una masa de ingresos imponibles que aterrizará directamente en las arcas del municipio de Los Ángeles.

SpaceX, con sede en Boca Chica, Texas, declaró en su presentación S-1 que emplea a más de 22.000 personas en todo el mundo, incluyendo personal de la empresa de inteligencia artificial xAI y de la red social X. Si bien la compañía no precisó cuántos trabajan en su antigua sede de Hawthorne, California, donde diseña y fabrica sus cohetes y naves espaciales reutilizables, ese suburbio de Los Ángeles estimó la cifra en 7.661 empleados en un informe anual publicado en junio pasado.

Ross Gerber, CEO de Gerber Kawasaki, afirmó que "cuando esto salga a bolsa, la economía de California va a vivir un auge espectacular. Va a ser un gran impulso para la economía y para las arcas fiscales de California". Su empresa, Gerber Kawasaki, es una firma de inversión con sede en Santa Mónica que tiene entre sus clientes a empleados actuales y exempleados de SpaceX. Gerber añadió que "el presupuesto de California se financia al 100% con las ganancias de capital de los ricos. Así son las cosas".

California cobra el 12,3% a sus contribuyentes de mayores ingresos y agrega un 1% adicional para quienes superan el millón de dólares anuales, con destino a servicios de salud mental. Texas no grava los ingresos personales. El resultado es claro: en este caso, la sede corporativa de SpaceX pesa menos que la dirección fiscal de sus empleados, muchos de los cuales trabajan bajo acuerdos laborales más flexibles. Las empresas de inteligencia artificial que le siguen a SpaceX A la salida a bolsa de SpaceX le seguirá de cerca la de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial de rápido crecimiento con sede en San Francisco, que también apunta a una valuación de u$s1 billón cuando sus acciones empiecen a cotizar. OpenAI, su rival, también con sede en San Francisco, prevé salir a bolsa este año con una valuación similar. Sin embargo, la salida a bolsa de SpaceX podría generar un impacto mayor sobre los ingresos fiscales estatales, dado que la compañía tiene miles de empleados más en California que las startups de inteligencia artificial. Owen Zidar, profesor de Economía de la Universidad de Princeton, fue directo: "En cuanto a los impuestos sobre los ingresos derivados de esta salida a bolsa, me parece bastante plausible que California recaude mucho más que Texas, por la sencilla razón de que Texas no tiene impuesto a los ingresos y muchos de estos empleados todavía viven y trabajan en Los Ángeles".