Elon Musk alcanzó una fortuna récord y se convirtió en el primer billonario del mundo tras la salida a Bolsa de SpaceX

El magnate pasó a ser "trillonario" en la escala utilizada en EEUU. El valor de sus empresas se disparó.

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo.

Elon Musk alcanzó un hito sin precedentes en la historia financiera mundial al convertirse en el primer billonario en dólares, equivalente a "trillonario" en la escala utilizada en Estados Unidos , luego del debut bursátil de SpaceX en Wall Street . La salida a Bolsa de la compañía aeroespacial disparó el valor de sus participaciones empresariales y llevó su patrimonio a superar la barrera simbólica del billón de dólares .

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La valoración alcanzada por SpaceX tras comenzar a cotizar en el mercado otorgó a la participación accionaria de Musk un valor cercano a los u$s900.000 millones , cifra que no contempla otros activos que posee el empresario.

La empresa espacial fijó el jueves el precio de colocación en u$s135 por acción antes de iniciar operaciones en el índice Nasdaq bajo el símbolo SPCX.

La oferta incluyó 555,6 millones de acciones , lo que permitió recaudar aproximadamente u$s75.000 millones , en una de las operaciones más importantes registradas en los mercados financieros.

Además, los colocadores conservaron una opción adicional de venta de cerca de 83 millones de acciones , valuadas en unos u$s11.200 millones , destinada a responder a una eventual demanda superior a la prevista.

spacex SpaceX potenció la fortuna de Elon Musk. Archivo

Con esos números, la compañía comenzó a cotizar con una capitalización bursátil cercana a u$s1,78 billones.

Sin embargo, el entusiasmo de los inversores llevó rápidamente las acciones a superar los u$s166, una suba superior al 20%, lo que elevó la valoración de mercado de SpaceX por encima de los u$s2 billones.

Cómo se compone la riqueza de Elon Musk

La mayor parte de la fortuna del empresario se concentra en sus participaciones accionarias dentro de las compañías que controla o lidera.

El principal activo corresponde a SpaceX y a la integración de la empresa con desarrollos vinculados a xAI, el proyecto de inteligencia artificial impulsado por Musk. Su participación cercana al 42% del capital de la compañía representa la porción más importante de su patrimonio.

La segunda fuente de riqueza continúa siendo Tesla, donde mantiene alrededor del 12% de las acciones. De acuerdo con los últimos registros corporativos, posee aproximadamente 717 millones de títulos, sin contabilizar opciones ya otorgadas.

Con la acción de la automotriz rondando los u$s400, su tenencia en la empresa de vehículos eléctricos alcanza un valor estimado de u$s286.800 millones.

A esas participaciones se suman sus intereses en X (antes Twitter), Neuralink, The Boring Company y otras inversiones privadas.

Una fortuna superior al billón de dólares

Tomando únicamente el valor estimado de sus acciones en SpaceX y Tesla, la riqueza atribuible a Musk supera los u$s1,19 billones.

El cálculo coincide con las estimaciones realizadas por distintos analistas financieros luego del debut bursátil de la empresa aeroespacial.

Por su parte, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que aplica descuentos vinculados a restricciones de venta y otros factores de liquidez, ubicó inicialmente el patrimonio neto del empresario en torno a los u$s988.000 millones utilizando el precio de salida de u$s135 por acción.

No obstante, la posterior suba registrada durante la jornada permitió que la fortuna del magnate superara ampliamente el umbral del billón de dólares.

El crecimiento de SpaceX y el fenómeno Starlink

Gran parte del crecimiento de SpaceX estuvo impulsado por Starlink, el sistema de internet satelital que actualmente brinda servicio a millones de usuarios en todo el mundo y representa la principal fuente de ingresos de la compañía.

La expansión de esta unidad de negocios permitió sostener importantes inversiones en proyectos de largo plazo como Starship, el cohete de nueva generación desarrollado por la empresa.

Al mismo tiempo, la integración con xAI incrementó significativamente el gasto en infraestructura tecnológica y centros de datos especializados en inteligencia artificial.

A pesar de la euforia de los mercados, diversos analistas señalaron que la empresa continúa registrando pérdidas anuales debido a las fuertes inversiones realizadas en investigación y desarrollo.

Según destacó Yahoo Finance, los desembolsos destinados a proyectos como Colossus y Colossus II, vinculados a inteligencia artificial, incrementaron de manera considerable el consumo de capital durante el último año.

También persisten cuestionamientos sobre aspectos de gobierno corporativo, entre ellos la estructura accionaria de doble clase que le permite a Musk conservar aproximadamente el 82% del poder de voto dentro de la compañía.

Sin embargo, esos factores no afectaron el entusiasmo de los inversores, que continúan apostando por la capacidad del empresario para liderar proyectos tecnológicos de gran escala y generar nuevas oportunidades de crecimiento.