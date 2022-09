Jennifer Lawrence reveló que perdió dos embarazos antes de ser madre

“Recuerdo haberlo pensado un millón de veces mientras estaba embarazada”, dijo Lawrence. “Pensando en las cosas que le estaban pasando a mi cuerpo. Y tuve un gran embarazo. Tuve un embarazo muy afortunado. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces se me ocurría: ¿y si me obligaran a hacer esto?

“Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá ya mi familia y tratar de entender: es diferente. La información que están recibiendo es diferente. Su vida es diferente”. dijo Lawrence. “He tratado de superarlo y realmente no puedo. No puedo. Lo siento, solo me estoy desatando, pero ya no puedo joder con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos de América. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente”.

Lawrence agregó: “No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo puedes criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?"

La desigualdad es algo con lo que Lawrence también ha tenido que lidiar en Hollywood, donde a menudo le han pagado menos que a sus coprotagonistas masculinos. Lawrence le dijo a Vogue que a todos los actores a menudo se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante. Ella agregó: “No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?".

La ganadora del Oscar se dirigirá al Festival Internacional de Cine de Toronto este mes para el estreno mundial de su nuevo drama "Causeway", que se estrena el 4 de noviembre de la mano de Apple.