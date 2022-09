Murió Magdalena Ruiz Guiñazú

magdalena ruiz guiñazu 2022 radio.jpg

Ha sido premiada en 14 oportunidades con el premio Martin Fierro, donde obtuvo 13 galardones por su tarea, sumando un Martín Fierro de Oro en 1994, por su trayectoria. Además recibió en cuatro oportunidades el Premio Broadcasting.

También incursionó en la literatura, como autora de la novela "Huésped de un verano" (1994), y los libros de no ficción "Había una vez… la vida" (1995), "¡Qué mundo nos ha tocado!", con el Padre Rafael Braun (2001) e "Historias de hombres, mujeres y jazmines" (2002).

También se destacó por su rol en defensa de los Derechos Humanos. Con el regreso de la democracia en 1983, integró la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), la que elaboró el informe Nunca Más, que se elevó a la Justicia para el juicio a los comandantes de la dictadura cívico-militar entre 1976-1983.

La República de Francia le otorgó la Legión de Honor en el grado de oficial. Italia le concedió la Orden del Mérito en ese mismo grado.

La International Women Media Foundation le otorgó en 2003 el gran premio a la trayectoria de vida. En 1996 fue cofundadora de la Asociacion Periodistas por el periodismo independiente.

La trayectoria de Magdalena Ruiz Guiñazú

Magdalena Ruiz Guiñazú nació en Buenos Aires, el 15 de febrero de 1935, hija de María Celina Cantilo Ortiz Basualdo y de Enrique Ruiz Guiñazú, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

La periodista estuvo casada durante quince años con César Doretti, el padre de sus cinco hijos y de separaron en 1967. Años después conoció a quien sería su gran amor, Sergio Dellacha, su pareja durante veintisiete años. “Hoy no me imagino volviéndome a enamorar. Extraño muchísimo a Tato. Aunque nunca nos casamos y siempre vivimos en casas separadas, era un hombre muy presente en mi vida. Reconozco que no me llevo bien con la soledad", había declarado en una entrevista.

magdalena ruiz guiñazu 2022 2.jpg

Su trayectoria en los medios tuvo más de 50 años de vigencia. No solo se desempeñó en la radio, medio por el que ganó el Premio Konex de Brillante, sino que también trabajó en la televisión y en la gráfica. Según contó la periodista en una entrevista a La Nación, su carrera empezó con un trabajo que le dio el director de la revista Vea y Lea, Emilio Ramírez.

Asimismo, Guiñazú es cofundadora de la Asociación Periodistas por el periodismo independiente desde 1996. En la Academia Nacional de Periodismo, de la que forma parte desde 2005, ocupa el sillón Ovidio Lagos. En la ceremonia de incorporación, la entidad del periodismo anunció el orgullo que tenía por ocupar el sillón.

Desde 1987, Magdalena empezó a trabajar en Radio Mitre con el programa Magdalena Tempranísimo, que se transmitía de 6 a 9 y era el de mayor audiencia de la mañana. En 2007 se mudó a Radio Continental para conducir el mismo ciclo. “Fueron siete años de mucho compañerismo, hemos trabajado muy bien juntos, no solamente los colegas sino la producción, los especialistas en sonido, los móviles, ha sido un tiempo de hermandad muy lindo”, expresó la periodista en la última transmisión.

Noticia en desarrollo.-