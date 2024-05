Emilia Mernes suspendió su show con el público adentro y explotó la polémica en redes

La presentación debía comenzar a las 21 , sin embargo, la artista referente se demoró una hora . Finalmente, cuando salió a escena, mientras el estadio lleno esperaba por el show, la artista anunció la cancelación debido a su estado de salud. "Quiero pedir perdón de corazón, realmente me siento muy mal y no puedo", dijo Mernes frente a un estadio repleto de fans ansiosas por el comienzo del show.

A continuación, la cantante explicó el motivo de su demora al público presente: " Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo así", expresó haciendo hincapié en el complejo estado de su salud.