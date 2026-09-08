ANSES: los descuentos en farmacias que pueden acceder jubilados en septiembre 2026

Las promociones se aplican según el comercio, el banco, el medio de pago y las condiciones vigentes. Conocé los detalles.

El programa de Capital Humano y ANSES reúne promociones en miles de comercios y permite reducir gastos en medicamentos, alimentos y productos básicos.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pueden acceder durante septiembre a una amplia red de descuentos en supermercados, farmacias, perfumerías y otros comercios. El programa Beneficios Capital Humano - ANSES reúne más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el país.

Las promociones no tienen un único porcentaje ni funcionan de la misma manera en todos los establecimientos. Hay descuentos directos, reintegros posteriores y beneficios adicionales para quienes cobran sus haberes en ciertos bancos. En general, para aprovechar el beneficio de ANSES alcanza con pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se recibe la jubilación o pensión.

El programa fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES para ofrecer descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en comercios adheridos . La propuesta incluye supermercados y otros rubros vinculados con los gastos habituales de los adultos mayores.

La condición general para utilizar los beneficios es pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión . Las promociones se pueden aplicar directamente en el momento de la compra o mediante un reintegro posterior , dependiendo del comercio.

Dentro de la red también existen promociones bancarias que se agregan a los descuentos generales. Por ejemplo, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación tienen un reintegro adicional del 5% usando BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000, en distintas cadenas de supermercados.

Los clientes previsionales del Banco Galicia cuentan con hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en ciertas compras con tarjetas de débito o crédito. El beneficio tiene un tope mensual de $20.000 para supermercados y de $12.000 para farmacias y ópticas. También existen promociones para quienes cobran por Banco Supervielle. Entre ellas aparece un 50% de descuento en farmacias adheridas, además de beneficios en supermercados.

Cuánto podés ahorrar en farmacias en septiembre

En este rubro, las condiciones dependen principalmente de la entidad bancaria y de las promociones vigentes en los comercios adheridos. Una de las propuestas más importantes corresponde al Banco Supervielle, que mantiene un descuento del 50% en farmacias adheridas los martes.

El beneficio tiene un tope de $6.000 cuando se paga con tarjeta de débito y otro de $6.000 mediante QR. Si se combinan ambos medios de pago, el límite llega a $12.000. Además, la entidad ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

En el caso del Banco Galicia, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad pueden acceder a hasta un 25% de ahorro en compras que incluyen farmacias y ópticas, con un límite mensual de $12.000 para ese rubro. También existe la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés.

Los descuentos en supermercados del programa

Los supermercados concentran buena parte de los beneficios de septiembre. El descuento general parte del 10%, aunque algunas cadenas ofrecen porcentajes superiores o promociones puntuales en determinados días. Entre las principales promociones tenemos:

Coto: 10% de descuento sin tope, con las exclusiones previstas por la promoción

10% de descuento sin tope, con las exclusiones previstas por la promoción Jumbo, Disco y Vea: 10% en distintos rubros y 20% para perfumería y limpieza, sin tope general de reintegro

10% en distintos rubros y 20% para perfumería y limpieza, sin tope general de reintegro Josimar: 15% en los rubros alcanzados, sin tope

15% en los rubros alcanzados, sin tope Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000

10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000 Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación

10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación Chango Más: 10% de lunes a domingo, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes

A estas promociones pueden agregarse los beneficios bancarios. El Banco Nación, por ejemplo, ofrece un reintegro adicional del 5% en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día cuando se cumplen las condiciones establecidas y se paga con BNA+ MODO. El tope informado por la entidad es de $20.000 mensuales.