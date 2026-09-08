Axel Kicillof inauguró el Congreso Productivo Bonaerense y apuntó contra la política económica de Nación

El gobernador encabezó la apertura del 4° Congreso Productivo Bonaerense en La Plata y cargó contra el modelo económico nacional, al que responsabilizó por la caída del empleo y la producción en la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este martes la apertura del 4° Congreso Productivo Bonaerense, que se realizó en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, donde afirmó que "hay una política económica nacional que está en contra del trabajo y la producción nacional".

Organizado por el Ministerio de Producción con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , el encuentro reúne entre hoy y mañana a los diferentes sectores productivos de los 135 municipios bonaerenses bajo el lema "El valor de producir".

En su mensaje, donde estuvo acompañado por los ministros de Producción, Augusto Costa ; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez ; la Jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez ; y el intendente de La Plata, Julio Alak , el mandatario bonaerense aseguró que "desde que gobierna Javier Milei se perdieron 411.000 empleos formales en el país y cerraron 30.633 empresas" , y añadió que, si bien esos números corresponden a todo el país, "la mayoría se encuentra en la provincia de Buenos Aires" , cuyo peso en esas estadísticas "es mayor que el peso poblacional", porque la Provincia concentra la mitad de la industria nacional y es, según definió, "el motor productivo de la Argentina".

Con la participación de representantes de empresas, cooperativas, cámaras, sindicatos, universidades, organismos públicos, la comunidad científica y referentes políticos, el Congreso cuenta con 37 paneles organizados en 4 salas temáticas: innovación para la producción, infraestructura para la producción, herramientas para la producción y el trabajo, y desarrollo local. Kicillof describió el panorama sectorial en duros términos: "en la provincia se cuentan con los dedos de las manos las actividades a las que les está yendo bien" , dijo, y enumeró a la construcción, la industria, las producciones agropecuarias familiares, las economías regionales y el turismo entre los rubros golpeados. "Es difícil encontrar una actividad a la que le vaya bien. Juguetes, textiles, metalmecánica, plásticos: toda la industria está para atrás", agregó.

Además, hay un espacio para presentar proyectos, dispositivos y prototipos financiados por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) , stands de productores bonaerenses y visitas guiadas gratuitas por la ciudad de La Plata. En sus tres primeras ediciones, el Congreso Productivo Bonaerense reunió a más de 6.600 participantes, representando a diferentes sectores de la Provincia y el país.

En su mensaje, salió al cruce de las quienes quieren endilgarle la crisis económica a su administración o la de los gobiernos locales: "Cuando traten de señalarme a mí o a los intendentes porque esto está mal, responderé taxativamente desde la realidad: lo que está pasando acá es que hay una política económica nacional que está en contra del trabajo y la producción argentina", dijo. Sostuvo que el plan del Gobierno nacional "solo beneficia minería, actividad agropecuaria a gran escala, intermediación financiera, petróleo y gas", sectores que, según remarcó, explican apenas el 8% del empleo nacional, mientras "todo lo demás está cayendo". "Este modelo no crea empleo. La desregulación y la promoción de esos pocos sectores no genera trabajo", planteó, y calificó la situación como una política deliberada: "quieren convertir a la Argentina en un país productor y exportador sin valor agregado. Quieren un país con empresas extranjeras, un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral y dependiente en lo geopolítico".

¡Comenzó el 4to #CongresoProductivoBonaerense!



Durante dos jornadas en La Plata vamos a debatir, con todos los sectores productivos, modelos de desarrollo para la Provincia y para toda la Argentina, bajo el lema “El valor de producir”. pic.twitter.com/QdrAZMlKkI — Min. Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (@Produccion_PBA) September 8, 2026

De acuerdo a un relevamiento del Poder Ejecutivo bonaerense, en materia de apertura de importaciones, las compras externas crecen y desplazan a la producción nacional: en 2025 las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord histórico de US$11.400 millones, un 27,4% más que el máximo anterior registrado en 2017, lo que representa un incremento de US$2.455 millones. Pese a que el total de importaciones descendió 3,5% anual durante 2026, las compras externas de bienes de consumo siguen en alza, con un aumento del 0,4% respecto del mismo período de 2025.

En cuanto al empleo y los ingresos, desde el gobierno de Kicillof señalaron que el 85% de los nuevos ocupados son informales: en el último año se registraron 49.500 altas en el monotributo, lo que refleja un avance de la precarización laboral. Añadieron que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se perdieron 153.744 empleos registrados, de los cuales 45.822 corresponden al sector industrial, y desaparecieron 8.181 empleadores, 1.597 de ellos industriales. Agregaron que un 44% de los jóvenes vive con sus padres por no poder afrontar el costo del alquiler y los gastos asociados, hoy un 47% más altos que el salario promedio de ese grupo etario, y que 457.596 jubilados mantienen deudas atrasadas, con un 44,6% del total con deudas activas en un marco de deterioro sostenido del poder adquisitivo previsional.

Datos económicos

Sobre la evolución del empleo privado asalariado en las provincias, la información de la administración bonaerense muestra una caída sostenida a lo largo del último año: la brecha respecto de abril de 2025 se fue ampliando mes a mes hasta alcanzar, en abril de 2026, una pérdida de 126.655 puestos a nivel nacional, con la provincia de Buenos Aires como el distrito más afectado dentro de ese total.

Con relación al consumo y la producción, las ventas de autos 0 km cayeron 10% en el primer semestre, mientras que la producción de vehículos automotores en terminales bonaerenses retrocedió 15,5% respecto de 2025 y acumula una caída de 15,6% frente a 2023; el sector autopartista, según el informe, transita su peor año exceptuando la pandemia, con una baja de 9,4% respecto de 2023.

En indumentaria, las ventas cayeron 6,9% en 2026 y acumulan dos años de retrocesos, con 8 de cada 10 empresas señalando la falta de demanda como principal problema y los despidos representando el 27% de las medidas laborales adoptadas en el rubro; la producción de textil y cuero en la PBA promedió una caída de 2% respecto de 2025 y de 14,5% frente a 2023, mientras que las importaciones a través de plataformas ascendieron a US$751 millones, un récord de 197% respecto de 2023.

La venta de combustibles cayó 6% en junio respecto de mayo y 3% interanual, acumulando cinco meses consecutivos a la baja, con las naftas 2% abajo y el gasoil 4%. En alimentos y bebidas, la producción en plantas de la PBA cayó 3,9% frente a 2025 y 9,4% frente a 2023, y las ventas en supermercados retrocedieron 7,3% interanual y 13,4% respecto de 2023. La metalmecánica también se ubica entre las actividades más golpeadas: la producción de metales comunes cayó 8,8% en 2026 y 30,1% frente a 2023, y la industria metalúrgica retrocedió 7% respecto de 2025 y acumula una baja de 20,8% frente a 2023.

El 2026 continúa signado por la pérdida real de recursos coparticipables, agravada por el retiro del Estado nacional de sus funciones.



En el acumulado a agosto, los recursos de origen nacional para las provincias y CABA cayeron -2,1% vs. 2025 y se mantienen -12,1% contra 2023 pic.twitter.com/A0CuDONKkH — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) September 5, 2026

Finalmente, en materia de inversiones, el gobierno bonaerense contabiliza cinco trimestres consecutivos de contracción, con un nivel que se ubica 3 puntos del PIB por debajo de 2023, en línea con las mediciones privadas: el indicador de Inversión Bruta Mensual de OJF & Asociados mostró en junio una caída de 6,2% interanual. La inversión extranjera arroja cifras aún más negativas, con una salida neta de fondos de US$130 millones en lo que va de este año, luego de que en 2025 esa salida superara los US$1.500 millones, un récord negativo histórico.

Respecto del RIGI, desde la Provincia sostienen que el flujo neto acumulado de divisas "es de apenas US$762 millones desde su lanzamiento", que más del 80% corresponde a minería e hidrocarburos -sectores capital-intensivos "con bajo impacto en la generación de empleo"- y destacan que "varios de los proyectos presentados son previos al régimen", es decir, se otorgaron exenciones para planes de inversión preexistentes.

Kicillof también comparó la política económica actual con la de la última dictadura: "La política económica del Gobierno nacional actual es la misma que la de José Alfredo Martínez de Hoz: salarios bajos, jubilaciones bajas, suspensión de obra pública, desfinanciamiento de universidad, ciencia y tecnología, y recorte a las provincias, dólar planchado, detonación del mercado interno", sostuvo, y agregó que "la gente gastó sus ahorros, se endeudó y hoy no puede sostener ni los gastos básicos". En ese marco, agradeció a los intendentes bonaerenses: "quiero decirles gracias, ponen creatividad, esfuerzo y sacan agua debajo de las piedras. Reciben pedidos de comida, de empleo, de ayuda".

En ese marco, el economista planteó una comparación con las principales economías del mundo: "los países más ricos de Europa y Estados Unidos están viendo cómo reindustrializarse. Diseñan políticas, medidas, incentivos, participación estatal directa. Los países que ya tienen industria, lo último que hacen es destruirla", señaló, y agregó que "se puede mejorar, reconvertir, mejorar el perfil exportador de tal o cual rama, pero nadie piensa en destruir las capacidades industriales que ya posee, porque es demencial, irracional, es contrario al interés nacional".

El gobernador fue más allá y afirmó que "ningún país cede soberanía, sacrifica capacidades de innovación o conocimiento, destruye la industria, salvo el de Milei. Es criminal", y sostuvo que la Argentina está bien posicionada para el escenario que viene gracias a su capacidad científica y a recursos como los energéticos, los minerales críticos, las tierras raras y la biotecnología.

En ese sentido, reivindicó la tradición de política exterior del país: "Argentina tiene una trayectoria de paz, de neutralidad, de multilateralismo. No nos representa la política de involucrarnos en conflictos bélicos que no son nuestros: invasiones, genocidios, no. No podemos pelearnos con Brasil, nuestro socio comercial. Argentina tiene que tener una postura soberana, propia".

Hacia el final de su discurso, el gobernador convocó a construir una alternativa productiva: "celebro este encuentro porque tenemos que pensar y criticar de manera frontal y valiente. Me reúno con empresarios bonaerenses productivos, del sector servicios, que tienen el coraje de denunciar el industricidio en curso. Otros, lamentablemente, tienen una posición tibia y acomodaticia. Se funden y lo esconden", señaló, y remarcó que "en la Provincia de Buenos Aires creemos que no hay país sin producción, ciencia, trabajo, industria y soberanía".

"Los convoco a construir esa alternativa productiva nacional para que la Argentina recupere el lugar soberano que le corresponde. A seguir defendiendo lo nuestro", cerró.