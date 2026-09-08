Vladimir Putin y Donald Trump hablaron por teléfono sobre ponerle fin a la guerra en Ucrania

Los presidentes de EEUU y Rusia mantuvieron una charla de una hora centrada en el conflicto. Según el Kremlin, el republicano manifestó su intención de alcanzar un avance decisivo durante su mandato.

Según informó el Kremlin, la comunicación tuvo carácter confidencial y se extendió durante aproximadamente una hora.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin , mantuvieron este martes una conversación telefónica centrada principalmente en la guerra en Ucrania y las posibilidades de avanzar hacia una solución del conflicto.

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Según informó el Kremlin , la comunicación tuvo carácter confidencial y se extendió durante aproximadamente una hora . Durante el intercambio, Trump le transmitió a su par ruso que “el fin de la guerra es un objetivo deseable”.

“Se celebró una nueva conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, confirmó ante la prensa Yuri Ushakov , asesor presidencial y vocero del Kremlin.

Ushakov indicó que buena parte del diálogo estuvo dedicada a las cuestiones relacionadas con una eventual solución de la guerra en Ucrania y calificó la conversación entre ambos mandatarios como “constructiva y muy franca” , según reprodujeron medios de Moscú.

Trump y Putin también analizaron los resultados de las visitas a Moscú y Kiev realizadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y por Jared Kushner , yerno del mandatario norteamericano.

“Los resultados de la estancia de los representantes estadounidenses mencionados fueron valorados positivamente. Y el trabajo por este canal, al igual que por algunos otros, continuará”, declaró Ushakov.

Trump quiere ponerle fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Depositphotos

El funcionario ruso aseguró además que el presidente estadounidense insistió en la conveniencia de alcanzar rápidamente una salida al enfrentamiento.

“Donald Trump defendió con claridad la idea de que era deseable poner fin al conflicto lo antes posible, lo que abriría de inmediato perspectivas impresionantes y de gran envergadura para la plena recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”, señaló.

Donald Trump buscó un avance decisivo

De acuerdo con la versión difundida por el Kremlin, el mandatario estadounidense también vinculó una eventual resolución del conflicto con una mejora de las relaciones económicas entre ambas potencias.

La regulación de la guerra repercutiría sobre esos vínculos, “que prometen enormes beneficios para ambos países”, expuso Ushakov al transmitir la postura de Trump.

“Donald Trump está interesado en que se logre un avance decisivo durante su mandato presidencial. Vladímir Putin se ha mostrado de acuerdo con esta postura en el contexto de la posible creación de una asociación constructiva entre las dos grandes potencias y valoró positivamente los esfuerzos de mediación de la parte estadounidense y del propio Donald Trump para encontrar vías de solución al conflicto ucraniano”, agregó.

El Kremlin presentó así la conversación como un nuevo paso dentro de los contactos entre Washington y Moscú para explorar una salida a la guerra y, paralelamente, recuperar las relaciones bilaterales.

Vladimir Putin habló sobre la situación en el campo de batalla

Durante el intercambio, Putin también presentó a Trump su evaluación sobre el desarrollo militar del conflicto y las perspectivas de Rusia.

Según Ushakov, el mandatario ruso realizó un análisis “objetivo y exhaustivo” del avance de la operación especial militar y expuso la visión de Moscú sobre la situación en el campo de batalla y el cumplimiento de sus objetivos.

“Además, se señaló qué podrían hacer realmente los estadounidenses para que las hostilidades concluyeran lo antes posible”, añadió el asesor presidencial ruso.

Putin también destacó durante la comunicación las gestiones de la primera dama estadounidense, Melania Trump, destinadas a facilitar el regreso de niños rusos y ucranianos con sus respectivas familias.

La conversación concluyó con el compromiso de ambos mandatarios de continuar los intercambios directos a medida que avanzaran las negociaciones y surgieran nuevas cuestiones relacionadas con el conflicto.

“Los presidentes acordaron mantenerse en contacto y se comunicarán telefónicamente de manera ágil según sea necesario”, concluyó Ushakov.

El nuevo diálogo dejó nuevamente a la guerra en Ucrania en el centro de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, con Trump enfocado en alcanzar un avance durante su presidencia y Putin dispuesto, según el Kremlin, a mantener abiertos los canales de negociación con Washington.