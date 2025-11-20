Mel C habló sobre una posible reunión de las Spice Girls en 2026 y se mostró "optimista"

La última vez que las cinco artistas actuaron juntas en público fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Las "Spices" se reunieron por última vez en el cumpleaños 50 de Victoria Beckham.

Mel C sugirió que podría haber una reunión de las Spice Girls en 2026, a tiempo para celebrar su 30 aniversario.

La cantante, también conocida como Sporty Spice, habló sobre el futuro del grupo femenino durante una nueva entrevista en el programa estadounidense Good Morning America.

Al aparecer en el programa de entrevistas para promocionar su noveno álbum en solitario, "Sweat", los presentadores le preguntaron a la estrella del pop si ella y sus compañeras de banda, Victoria Beckham , Emma Bunton , Geri Halliwell y Mel B , tenían planes de reunirse para su próximo hito en 2026.

"Sigo siendo optimista", dijo . "Es nuestro 30 aniversario el próximo año. Hicimos una gira en 2019, dimos algunos conciertos en estadios en el Reino Unido y fue increíble".

"Estamos muy orgullosas del legado que tenemos, y ahora tenemos fans de nuevas generaciones que adoran a las Spice Girls, así que me gustaría volver al escenario con las chicas", añadió. " Estamos hablando y viendo qué oportunidades hay . Lo que nos detiene es que lo sentimos muy especial, queremos asegurarnos de que sea lo correcto y ponernos de acuerdo en lo correcto".

Como mencionó Mel C, el grupo se embarcó en una gira de reunión en 2019, pero esa formación no incluía a Beckham. La última vez que las cinco cantantes actuaron juntas en público fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Si bien los rumores han circulado durante años y no se ha materializado nada desde 2019, parece que las esperanzas de un regreso han ido en aumento de cara a 2026

El año pasado, las cinco miembros se reunieron para una actuación sorpresa en la fiesta del 50 cumpleaños de Victoria Beckham.