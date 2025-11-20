Murió Gary "Mani" Mounfield, histórico bajista de The Stone Roses y Primal Scream + Seguir en









La noticia ha conmocionado al mundo de la música, dejando un vacío en la escena del rock alternativo británico.

Mounfield tenía 63 años.

La lamentable información fue confirmada por su propio hermano a través de una emotiva publicación en redes sociales. El mensaje, cargado de dolor, decía: "Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano. Que en paz descanse Gary Mani Mounfield".

La extensa trayectoria de Mani Mounfield Mani, nacido en Manchester, fue una figura fundamental en la formación y el sonido característico de The Stone Roses, la banda que redefinió el baggy y el Madchester a finales de los 80 y principios de los 90 con álbumes seminales como su debut homónimo y "Second Coming".

Su estilo de bajo, distintivo por sus líneas melódicas y rítmicas, fue esencial para el éxito de temas como "Fool's Gold" y "I Am the Resurrection".

Tras la primera separación de The Stone Roses, Mani se unió a otra banda influyente, Primal Scream, donde también dejó una huella imborrable con su talento. Su regreso a The Stone Roses para su reunión en 2011 fue un momento celebrado por los fans, quienes pudieron verlo tocar una vez más junto a sus compañeros Ian Brown, John Squire y Reni en multitudinarios conciertos alrededor del mundo.

La muerte de Mounfield se produce después de que anunciara una gira de charlas por locales del Reino Unido, en la que habría relatado sus experiencias y recuerdos en The Stone Roses y Primal Scream a partir de septiembre del próximo año.

