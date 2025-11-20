Robbie Williams confesó está perdiendo la vista por las inyecciones que se dio por años para adelgazar

El artista británico reveló que durante los conciertos le costaba reconocer los rostros del público, incluso a quienes estaban en las primeras filas.

Robbie Williams es uno de los cantantes más populares alrededor del mundo. Sin embargo, desde sus inicios como miembro de la banda "Take That", el artista siempre estuvo marcado por luchas silenciosas que se fueron haciendo públicas con los años, como las adicciones y cambios físicos drásticos.

Ahora, el británico volvió a generar preocupación entre sus fans al confesar que está atravesando un nuevo problema de salud, esta vez vinculado a su visión y a los tratamientos para adelgazar que utilizó durante años para controlar su peso. A continuación, concocé los detalles.

La confesión de Williams tomó relevancia porque no se trató de un simple malestar pasajero, sino de un deterioro visual que él mismo relacionó con los medicamentos inyectables para bajar de peso que consumió durante varios años.

Según explicó al medio "The Sun" , comenzó notando que su vista se volvía levemente borrosa , pero con el tiempo los síntomas se intensificaron hasta interferir en su vida cotidiana.

En uno de sus relatos, contó que durante los conciertos le costaba reconocer los rostros del público , incluso a quienes estaban en las primeras filas. También mencionó un episodio en un partido de fútbol, donde distinguía “manchas en un campo verde” , una descripción que dejó en evidencia la gravedad del problema.

robbie wiliams

Sin embargo, Robbie afirmó que fue uno de los “consumidores tempranos” de estas inyecciones, entre las que se encuentra la semaglutida, conocida comercialmente como Ozempic o Wegovy. Por lo que, señaló: "quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar".

Además, esto coincide con un estudio de 2024 que analizó a 17.000 pacientes por seis años. Los resultados indicaron que quienes usaban este compuesto tenían una probabilidad siete veces mayor de desarrollar una rara afección ocular vinculada a la pérdida de visión en un ojo. Aunque la investigación no pudo demostrar relación directa y los casos fueron pocos, el dato aumentó la inquietud del cantante.

Robbie-Williams-

Robbie Williams prometió volver a la Argentina

Mientras sus declaraciones médicas generaban debate, Robbie Williams también volvió a entusiasmar a sus seguidores argentinos con otra noticia: su posible regreso a nuestro país, algo que no ocurre desde 2006.

El anuncio, aunque fue informal, surgió en uno de los momentos más emotivos de su presentación en el Aftersun Festival de Malta, donde repasó sus clásicos y adelantó parte de "Britpop", su nuevo álbum.

En pleno show, se acercó a los fanáticos apoyados contra la valla y vió una pancarta sostenida por una joven de 31 años. Su reacción fue inmediata y espontánea: “¡Camila de Argentina!”, gritó entre risas, antes de dedicarle un gesto especial junto al público.

“Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show. Los veo, los escucho… ya voy a ir, se los prometo. Capaz será el año que viene”, señaló el cantante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fredm1607/status/1969496273695703390?s=46%20&partner=&hide_thread=false CRITIQUEN AHORA! CRITIQUEN A ESTE TIPAZO!!!

SE VIENE ROBBIE WILLIAMS A ARGENTINA EN 2026!! pic.twitter.com/BFrcF7nJzE — Fred (@FredM1607) September 20, 2025

Semanas antes, el artista ya había dejado entrever su intención de regresar cuando mostró en Instagram un mate personalizado que le enviaron sus fans. “Los escucho, los veo y estoy haciendo lo posible para llegar”, escribió.