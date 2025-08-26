Entre las más vistas de Argentina: la terrorífica película de Netflix que es furor en la plataforma







La producción ya asustó a gran parte de los espectadores argentinos y es por eso que la recomiendan tanto.

La película de terror que está causando furor en Netflix Argentina.

Cuando hablamos de películas de terror, sabemos que en Netflix están las mejores opciones. Independientemente de su origen, no hay otra plataforma de streaming que reúna mejor contenido, por lo menos, en este género. Con una combinación de religión, posesiones demoníacas y monjas terroríficas, se aconseja no mirarla en soledad.

Se trata de "La luz del diablo" está dirigida por Daniel Stamm, conocido también por "El último exorcismo". Esta película dura 93 minutos y ya ingresó en el top 10 de lo más visto en la plataforma de Netflix en Argentina. Un aspecto novedoso, es que muestra a una mujer ocupando un rol protagónico que suelen ocupar los hombres en este tipo de historias.

La luz del diablo2 Una película para ver acompañado, en Netflix.

De qué trata La Luz del Diablo, la exitosa película que estrenó Netflix La historia se centra en Ann, una joven monja que siente un llamado especial para enfrentarse al mal y acudir en ayuda de aquellos que son víctimas de posesiones demoníacas. No obstante, la iglesia no permite que las mujeres realicen exorcismos, pero ella logra involucrarse en un programa secreto de entrenamiento para llevarlos adelante.

A medida que avanza la historia, Ann da a conocer el por qué de su interés en los exorcismos, y se debe a que su madre sufría de la posesión de un demonio. Ahora, al entrenar esta nueva habilidad, descubre que tal vez ese mismo ser maligno que poseyó a su madre se encuentra rondando entre las víctimas que ella quiere salvar y está en peligro, mucho más de lo que imagina.

Netflix: tráiler de La Luz del Diablo Embed - La Luz del Diablo | Tráiler oficial doblado al español | 27 de Octubre Sólo en Cines. Netflix: elenco de La Luz del Diablo Jacqueline Bryers (Hermana Ann)

Christian Navarro (Padre Dante)

Posy Taylor (Natalie)

Colin Salmon (Ojciec Quinn)

Virginia Madsen (Dr. Peters)

Cora Kirk (Emilia)

