Tras el éxito de F1, la película con Brad Pitt que es furor en Netflix Argentina







Una película de 2022 está causando furor en la plataforma y rápidamente se ubicó entre lo más buscado.

La película de Brad Pitt que está causando furor en Netflix.

El catálogo de Netflix se renueva constantemente y, en parte, por esto sigue siendo la plataforma líder en el streaming de películas y series en todo el mundo. Una nueva incorporación a su contenido, es la producción estrenada en 2022 y protagonizada por Brad Pitt: "Tren Bala".

Fue dirigida por David Leitch, conocido por trabajos como "Deadpool 2" y "John Wick", entre muchos otros. La historia nos muestra un viaje a bordo del tren más rápido del mundo, donde un grupo de asesinos a sueldo con misiones que parecen estar desconectadas se terminan entrelazando.

Tren Bala La película recientemente estrenada en Netflix que está causando furor.

De qué trata Tren Bala, el estreno que arrasó en el ranking de Netflix La historia nos presenta como protagonista a Ladybug, un asesino a sueldo con mala suerte que intenta dejar ese trabajo para llevar adelante una vida más tranquila. Su terapeuta le recomendó que aborde sus misiones de forma más pacífica, pero su última misión, que parecía simplemente recuperar un maletín, lo sube a un tren bala que viaja de Tokio a Morioka. Allí, se encuentra con enemigos mortales, cada uno con su propia misión y conectado de alguna forma a ese maletín.

Cuando el tren comienza a avanzar a toda velocidad, el caos escala de la misma manera. Desde el comienzo, el protagonista debe superar la dificultad de enfrentar excéntricos personajes como "El príncipe", una joven asesina manipuladora, o el dúo de hermanos "Limón" y "Mandarina", o "El Lobo". Todos ellos, de alguna forma, están conectados con un misterioso jefe de la mafia japonesa.

Netflix: tráiler de Tren Bala Embed - TREN BALA Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Brad Pitt Netflix: elenco de Tren Bala Brad Pitt (Ladybug)

Joey King (El Príncipe)

Bad Bunny (El Lobo)

Brian Tyree Henry (Limón)

Aaron Taylor-Johnson (Mandarina)

Karen Fukuhara (Azafata)

