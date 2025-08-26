La serie "The Waterfront" fue cancelada por Netflix tras una sola temporada







La serie había recibió críticas mayoritariamente positivas, comparándola con éxitos policiales de Netflix que marcaron la diferencia en la plataforma, como Ozark y Bloodline.

Netflix canceló la serie a dos meses de su estreno.

Netflix canceló la serie The Waterfront a poco más de dos meses del estreno de su primera temporada. Creada por Kevin Williamson, la misma se centra en la familia Buckley, una dinastía pesquera de Carolina del Norte que se embarca en una turbulenta aventura ilícita para salvar su negocio.

La serie estaba protagonizada por Holt McCallany y Maria Bello como los esposos Buckley, junto con Melissa Benoist y Jack Weary como sus hijos en apuros. El elenco también incluía a Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell y Brady Hepner.

El estreno de The Waterfront The Waterfront tuvo su estreno de ocho episodios de su primera temporada el 19 de junio. La serie pasó más de una semana en la cima del Top 10 del streamer antes de ser superada después del estreno por el gigante El juego del calamar, que estrenó su tercera temporada menos de dos semanas después.

image The Waterfront tuvo su estreno de ocho episodios de su primera temporada el 19 de junio.

“Me encanta escribir sobre familias; creo que es lo que siempre me atrae. Pero nadie quiere escribir sobre gente feliz, no es divertido. Uno quiere escribir sobre gente desordenada que hace cosas desordenadas”, dijo Williamson sobre la serie en una entrevista con el portal Variety. “Quería contar la historia de una familia rota que intenta recomponerse, y por qué tienen que hacerlo individualmente y juntos. Hay muchos secretos, mucho resentimiento, mucho trauma y mucho del pasado asomándose por las grietas”.

