Netflix: creció sola en un pantano hasta que encontró el amor, pero una tragedia lo cambió todo

La plataforma de streaming Netflix es una de las más grandes del mundo hoy en día, ya que cuenta con un amplio catálogo de películas y series de cualquier género. Entre estos destaca el misterio, ya que mantiene a los espectadores concentrados para intentar resolverlo por sí mismos.
Esto es lo que sucede con “La Chica Salvaje”, una película que combina drama, amor y muchos interrogantes. Esta tiene como protagonista a una mujer que vivió sola en un pantano durante toda su vida, hasta que los conflictos y el rechazo de la comunidad golpean a su puerta.
De qué trata La Chica Salvaje
Esta película relata la historia de Kya, una niña que fue abandonada por toda su familia, por lo que debió aprender a valerse por sí misma y criarse en un pantano de Carolina del Norte. Los rumores en el pueblo sobre ella la obligaron a aislarse por completo, hasta que conoció a dos jóvenes que la incentivarán a explorar el exterior.
Sin embargo, un día uno de ellos fue encontrado muerto y la comunidad señaló a Kya como la principal sospechosa. Con la salida de pistas cada vez más confusas, Kya deberá probar su inocencia y resolver el misterio de qué fue lo que realmente sucedió, sin importar los secretos del pantano que se puedan revelar.
Reparto de La Chica Salvaje
- Daisy Edgar-Jones como Catherine "Kya" Clark
- Taylor John Smith como Tate Walker
- Harris Dickinson como Chase Andrews
- Michael Hyatt como Mabel Madison
- Sterling Macer, Jr. como James "Jumpin" Madison
- David Strathairn como Tom Milton
