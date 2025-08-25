Netflix: creció sola en un pantano hasta que encontró el amor, pero una tragedia lo cambió todo







Descubrí esta película protagonizada por Daisy Edgar-Jones que te dejará al borde de la silla para resolver un misterio.

"La Chica Salvaje" fue producida por la acritz Reese Witherspoon.

La plataforma de streaming Netflix es una de las más grandes del mundo hoy en día, ya que cuenta con un amplio catálogo de películas y series de cualquier género. Entre estos destaca el misterio, ya que mantiene a los espectadores concentrados para intentar resolverlo por sí mismos.

Esto es lo que sucede con “La Chica Salvaje”, una película que combina drama, amor y muchos interrogantes. Esta tiene como protagonista a una mujer que vivió sola en un pantano durante toda su vida, hasta que los conflictos y el rechazo de la comunidad golpean a su puerta.

De qué trata La Chica Salvaje La Chica Salvaje Esta película relata la historia de Kya, una niña que fue abandonada por toda su familia, por lo que debió aprender a valerse por sí misma y criarse en un pantano de Carolina del Norte. Los rumores en el pueblo sobre ella la obligaron a aislarse por completo, hasta que conoció a dos jóvenes que la incentivarán a explorar el exterior.

Sin embargo, un día uno de ellos fue encontrado muerto y la comunidad señaló a Kya como la principal sospechosa. Con la salida de pistas cada vez más confusas, Kya deberá probar su inocencia y resolver el misterio de qué fue lo que realmente sucedió, sin importar los secretos del pantano que se puedan revelar.

Tráiler de La Chica Salvaje Embed - LA CHICA SALVAJE. Tráiler Oficial HD en español. Exclusivamente en cines. Reparto de La Chica Salvaje Daisy Edgar-Jones como Catherine "Kya" Clark

Taylor John Smith como Tate Walker

Harris Dickinson como Chase Andrews

Michael Hyatt como Mabel Madison

Sterling Macer, Jr. como James "Jumpin" Madison

David Strathairn como Tom Milton

Temas Netflix

Streaming