Matthew McConaughey se reúne con el creador de "True Detective" para una nueva serie en Netflix







La serie creada por Nic Pizzolatto también estará protagonizada por la estrella de "Yellowstone" Cole Hauser.

Llega una nueva serie a Netflix.

Una nueva serie de Nic Pizzolatto llega a Netflix, protagonizada por Matthew McConaughey y Cole Hauser. Según lo informado por el portal Variety, Netflix superó a sus competidores en la guerra de ofertas por el próximo programa, que verá a McConaughey y Pizzolatto trabajar juntos nuevamente después de su tiempo en la primera temporada de True Detective de HBO.

McConaughey protagonizó la exitosa serie en 2014, interpretando al protagonista Rust Cohle, junto a Woody Harrelson, y se llevó el premio Critics' Choice Television al Mejor Actor en una Serie Dramática por este papel. Esa temporada también ganó cinco Premios Primetime Emmy, un BAFTA a la Mejor Serie Internacional, dos Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos por Pizzolatto, entre otros.

De qué tratará la nueva serie del creador de True Detective en Netflix Se sabe poco sobre la trama de la próxima serie, ni sobre el personaje que interpretará McConaughey. Sin embargo, The Hollywood Reporter ha informado que será producida por Skydance Sports e incluye a Cole Hauser, de la serie Yellowstone, en el reparto; él y la estrella de Interstellar interpretarán a hermanos.

Además de trabajar en la primera temporada de True Detective, McConaughey y Pizzolatto también tenían previsto volver a colaborar en un proyecto de FX titulado Redeemer, aunque la serie nunca se materializó. También se informa que están trabajando juntos en una adaptación cinematográfica de la serie de libros de Mike Hammer, de Mickey Spillane y Max Allan Collins.

Para Pizzolatto, su trabajo reciente incluye Easy's Waltz, su primera película como guionista y director. Se espera su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el próximo mes.

Para McConaughey, la estrella de Dallas Buyers Club recientemente hizo su regreso a la pantalla después de una pausa de seis años cuando protagonizó el thriller criminal de 2025, The Rivals of Amziah King. Ahora protagonizará un thriller de desastres llamado The Lost Bus, que cuenta con América Ferrera, y llegará a Apple TV+, y junto a su ex coprotagonista de True Detective, Woody Harrelson, en una nueva comedia para Apple TV+ llamada Brothers.

