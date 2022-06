Ernesto Ballesteros y el color del oro de los tigres

En el piso superior, los dibujos de Ballesteros, amante de lo invisible -o escasamente visible-, muestran la levedad. Sus trazos configuran pequeñas nubes de diversos colores que, al igual que la instalación del espacio amarillo, se destacan por una inmaterialidad que deja lugar al silencio visual. Sin embargo, Ballesteros busca el silencio por su efecto paradojal, es decir: por su elocuencia.

En la biografía escrita por el propio artista se lee: “Desde 2001 me gusta mi propia obra”. Y antes de promediar la primera década del siglo XXI comenzó a organizar los campeonatos de aeromodelismo que se convirtieron en un suceso y posicionaron sus, “Vuelos de interior”, en un lugar estelar de la 56 Bienal de Venecia, invitado por el curador Okwui Enwesor. Entretanto, una enmarañada montaña de hilo negro que tituló “40.000 kilómetros de hilo confinados a un espacio de arte (siendo esta cantidad la circunferencia del planeta Tierra a la altura del Ecuador)”, pasó a integrar la colección internacional de Juan y Patricia Vergez. Mientras con la misma pasión Ballesteros contaba las líneas e intersecciones de sus dibujos, sus fotografías escalaban posiciones. Desde la bellísima serie dedicada a los eclipses, que, al obturar las fuentes de luz crean misteriosos efectos de irrealidad en el paisaje; hasta la memorable fuente de agua, “63 tomas en círculo formando un mosaico”, exhibida en arte BA.

Consultado sobre aquella obsesión conceptual por las cantidades y la libertad actual para perseguir la belleza, Ballesteros responde: “Uno cambia”. Y agrega: “Pero no sólo de una década a la otra. Hay trabajos míos para ser sentidos que conviven con otros que son más objetivos, para una mirada más intelectual. Nunca me casé con una imagen, siempre estuve cambiando y eso me cerró puertas. En mi trabajo conviven ambas pulsiones y me tomo la libertad de seguir explorando”. Con la emoción estética que provocan sus dibujos por momentos invisibles y la actitud de desdeñar la continuidad de un determinado “estilo”, Ballesteros se ha convertido en un artista incomparable.