Es oficial, "Los Goonies" tendrá una secuela producida por Steven Spielberg

Lauren Shuler Donner será productora ejecutiva. Todavía no hay un director asignado a la secuela y aún no se han revelado detalles de la trama.

Recientemente, Quan protagonizó su propia película de acción, Love Hurts, que se estrenó en los cines la semana pasada. Después de protagonizar Los Goonies cuando era niño, Quan ha tenido un resurgimiento profesional gracias a su actuación ganadora del Oscar en Everything Everywhere All at Once y un papel en la serie de Marvel y Disney+ Loki.