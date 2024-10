Escalandrum presenta su concierto Piazzolla ´74 en el Teatro Colón

Dice Daniel “Pipi” Piazzolla de Escalandrum: “Este importante concierto en el Teatro Colón celebra los 50 años de estos dos discazos de mi abuelo, y también nuestros 25 años . Estamos preparando todo el repertorio para este doble festejo que se va a llamar Piazzolla ´74 en un teatro como el Colón, muy importante para nosotros y para mi propia historia, ya que yo lo acompañé a mi abuelo al concierto que dio allí en el año 83; esa noche él me dio un programa de mano en el que escribió que en ese concierto él sentía que había triunfado. Para mi abuelo el Teatro Colón siempre fue lo máximo, su sueño era ser compositor de música clásica, luego se cruzó con Nadia Boulanger en Francia y todo cambió, pero conservó siempre ese amor por la clásica. Con el Colón nos une un vínculo fuerte, de momentos inolvidables: tocamos el día del cumpleaños de mi abuelo en 2021, y fue une emoción enorme. Se disfruta de una acústica increíble, donde cada instrumento suena como nunca. Estamos ensayando temas como "Años de soledad", "Cierra tus ojos y escucha", o "Deus Xango". Es un repertorio no muy transitado, que no se toca tanto”.