Escándalo en Gran Hermano derivó en una dura sanción a Furia

Este domingo, Santiago del Moro mostró parte del terrible encuentro que sostuvo Juliana con Mauro , luego de que lo encontrara comiendo en el patio, donde ella se aleja a la hora de comer porque considera que en la mesa no están a su nivel de discusión.

Cuál fue la sanción de Gran Hermano a Furia

“Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir, y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, en mi casa, no hay censura de ningún tipo”, dijo “Big”

“Lo que sucedió hoy, con relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Por eso. Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento, hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Esto significa que, a partir de la próxima semana, ya estás en placa”, agregó.

“Nunca podrás ser salvada por el líder. Sí voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Si eventualmente llegaras a ganar una prueba de líder también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad. Buenas noches. Gracias”, cerró “El supremo”.