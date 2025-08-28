Ya se encuentra disponible el primer tráiler de ¿Está funcionando esto? de Bradley Cooper, el director detrás de películas galardonadas como Maestro y Nace una estrella. La película llegará a los cines próximamente.
"¿Está funcionando esto?", la nueva película dirigida por Bradley Cooper presentó su primer tráiler
La película está protagonizada por Will Arnett y la actriz ganadora del premio Oscar Laura Dern.
Searchlight Pictures presenta ¿Está funcionando esto?, dirigida y producida por el nominado al premio de la Academia, Bradley Cooper.
De qué trata ¿Está funcionando esto?
Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex (Will Arnett) enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York a la vez que Tess (Laura Dern) confronta los sacrificios que hizo por su familia —obligándolos a navegar la crianza compartida, la identidad, y la posibilidad de que el amor adopte una nueva forma.
La película está protagonizada por Will Arnett (Arrested Development, Podcast Smartless) y la actriz ganadora del premio Oscar Laura Dern (Historia de un matrimonio, Parque Jurásico).
El reparto se completa con la nominada al premio de la Academia Andra Day (Estados Unidos vs. Billie Holiday), el nominado al premio de la Academia Ciarán Hinds (Belfast, El Topo), Amy Sedaris (Ensayo general, Strangers with Candy) y Sean Hayes (Will & Grace, Podcast Smartless). El guion fue escrito por Cooper, Arnett, y Mark Chappell (Mira Como Corren).
