Caso Liam Payne: se resolvió que la causa por la presunta venta de drogas siga en la Justicia porteña

La decisión se tomó en el marco del expediente Nº 143613/2025-0, en el que se había planteado una disputa sobre qué fuero debía intervenir en la investigación.

Se resolvió que la causa por la presunta venta de drogas a Liam Payne siga en la Justicia porteña.

A casi dos años de la muerte del ex One Direction, Liam Payne, quién cayó del balcón de su habitación en un hotel del barrio porteño de Palermo en medio de una crisis de salud mental alimentada por el consumo de cocaína y alcohol, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió que el proceso judicial por el suministro de drogas deberá continuar tramitándose en el ámbito de la Justicia porteña.

La decisión se tomó en el marco del expediente Nº 143613/2025-0, en el que se había planteado una disputa sobre qué fuero debía intervenir en la investigación. De esta manera, se definió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 será el encargado de juzgar a los dos acusados por la entrega de estupefacientes al cantante británico.

Liam Payne (1).jpg Se definió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 será el encargado de juzgar a los dos acusados por la entrega de estupefacientes al cantante británico. Quienes son los acusados por la muerte de Liam Payne Tras el incidente ocurrido el 16 de octubre de 2024, se abrió una causa penal por la presunta entrega de estupefacientes mediante pago. Los acusados por el hecho fueron el camarero Braian Paiz y el ex empleado del hotel Ezequiel Pereyra

Si bien en un principio la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 y fue elevada a juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 se declaró incompetente, argumentando que no le correspondía la materia, por lo que el expediente migró a la órbita judicial porteña.

Así, por mayoría, los jueces del Tribunal Superior de Justicia concluyeron que corresponde que la causa siga su curso en el ámbito judicial porteño. El tribunal coincidió así con el dictamen del fiscal general adjunto, que sostuvo que el suministro de drogas mediante pago forma parte de las competencias que ya fueron transferidas a la Ciudad.

En la resolución, además, se señaló que esa decisión no vulnera los principios procesales de preclusión ni de progresividad, que garantizan que las etapas del proceso se desarrollen de manera ordenada y sin retrocesos hacia la resolución final del caso.

