Fabián Gianola demandó a la Asociación de Actores por una suma millonaria

gianola.jpg Gianola inició acciones legales contra la Asociación de Actores.

Qué dijo Fabián Gianola sobre la denuncia que le hizo Fabiola Yañez en 2018

El año pasado, Fabián Gianola se refirió al vínculo que tuvo con Fabiola Yañez, quien lo había denunciado mediáticamente a raíz de algunas situaciones incómodas que vivió cuando compartieron el elenco de la obra Entretelones en 2018.

“(Fabiola) no me denunció, no hizo ninguna denuncia (en la Justicia). Ella dijo que le había dado un abrazo que la había incomodado, lo cual es falso, pero más allá de eso nunca me hizo una denuncia ella a mí, ni yo a ella. Es todo lo que voy a decir”, aclaró el artista en diálogo con LAM (América).

Por otra parte, evitó dar declaraciones sobre la denuncia de la ex primera dama a Alberto Fernández por violencia de género. “No opino sobre eso”, dijo.

Respecto a las causas de abuso sexual que tuvo en su contra, el actor concluyó: “Terminaron todas a mi favor, fui sobreseído, tengo cinco sobreseimientos. Me denunció gente que no conozco, tres denuncias de gente que no conozco y me lo hicieron porque había una extorsión en el medio que quedó probada en la Justicia, y ahora ya está, a seguir la vida”.