¿Faith No More vuelve a los escenarios? El mensaje que ilusiona a los fans de la banda

Los íconos del metal alternativo han permanecido prácticamente inactivos durante la última década desde el lanzamiento de su álbum de regreso, "Sol Invictus", en 2015.

Faith No More parece estar insinuando un regreso a los escenarios previsto para 2027. Los íconos del metal alternativo han permanecido prácticamente inactivos durante la última década desde el lanzamiento de su álbum de regreso, "Sol Invictus" , en 2015. Desde entonces, ofrecieron sus últimos conciertos en 2016 y, posteriormente, han cancelado varios planes de gira en los años siguientes.

Ahora, sin embargo, parece que se están preparando para un nuevo anuncio: están dando de qué hablar entre los fans compartiendo una foto de una multitud en un concierto y simplemente escribiendo "2027" encima.

No se han compartido más detalles, pero la publicación ha dado mucho de qué hablar entre los fans, y la mayoría sospecha que podría haber una gira completa el año que viene.

Tras la conclusión de sus conciertos de 2016, la banda anunció planes para volver a la carretera en 2020, pero finalmente canceló todos los conciertos debido a la Covid-19 .

En 2021 surgieron otros planes cuando los locales comenzaron a reabrir, pero también se cancelaron antes de la fecha prevista , alegando el vocalista Mike Patton motivos de salud mental. Posteriormente reveló que le habían diagnosticado agorafobia durante la pandemia .

Hasta ahora, parecía haber pocas posibilidades de una reunión en un futuro próximo, ya que Patton habló recientemente sobre el largo paréntesis de Faith No More y dijo que no lo veía como algo triste.

Cuando le preguntaron en el podcast Kyle Meredith With… si sintió una “sensación de cierre” después de la gira de 2016, el cantante compartió: “En ese momento no lo creí, pero sí, tal vez. Creo que todos lo sentimos, pero no lo dijimos en voz alta”.

“Es curioso: cuando llevas un tiempo en una banda o en un proyecto musical, siempre piensas, en el fondo, ‘Bueno, tal vez esto sea todo’. Y no me molesta esa sensación”, añadió. “No lo veo como algo triste. Lo veo como estar presente y poder apreciarlo de verdad mientras sucede”.

Faith No More nunca confirmó oficialmente su separación desde que se canceló su gira de 2021, pero otros miembros de la banda han comentado que las esperanzas de otra gira parecían escasas en los últimos tiempos.

El guitarrista Roddy Bottum habló sobre el futuro de la banda y comentó que el año pasado se encontraban en una situación muy extraña . "No puedo decirles qué está pasando. Ni yo mismo lo sé. Recibo información contradictoria de diferentes personas… y sigo en la banda", afirmó.

El baterista Mike Bordin compartió una postura similar la primavera pasada, cuando afirmó que él y algunos compañeros de banda estaban abiertos a la idea de tocar en vivo, pero que Patton supuestamente "no estaba dispuesto a hacer conciertos con nosotros".