¡Falta una semana! Netflix está por estrenar un impactante drama policial con Ben Afflec y Matt Damon como protagonistas

La plataforma prepara un lanzamiento potente para el inicio del año con una historia intensa, figuras conocidas y un relato basado en hechos reales.

Netflix está por estrenar una de sus producciones más esperadas para el 2026. Gentileza - Plano Americano

Enero 2026 llega con una gran propuesta dentro de las películas de acción. Netflix suma a su grilla una producción muy ambiciosa que combina crimen, tensión y decisiones límite, encabezada por dos actores que son furor en Hollywood hace años.

La propuesta tiene de todo: acción, conflicto moral y una mirada cruda sobre el poder del dinero. Con un clima oscuro y un buen ritmo, la película busca captar tanto a quienes siguen el género policial, como a quienes esperan grandes actuaciones.

El botín Gentileza - Filmdienst ¿De qué se trata "El botín"? La historia se sitúa en Miami y gira en torno a un grupo de agentes que participa de un operativo en una vivienda abandonada. Lo que parece un procedimiento normal cambia totalmente cuando aparece una suma millonaria escondida en el lugar: veinte millones de dólares sin dueño aparente.

Ese descubrimiento altera por completo la dinámica entre los protagonistas. La confianza comienza a resquebrajarse y cada decisión abre nuevos conflictos. La historia se basa en la ambición, la lealtad y las consecuencias de cruzar ciertos límites, en un contexto donde la ley y la ética entran en tensión.

La película toma elementos de hechos reales y se apoya en una narrativa que remite al cine policial clásico de los años setenta.

Reparto de "El botín" El elenco estelar está compuesto por: Ben Affleck

Matt Damon

Steven Yeun

Teyana Taylor

Sasha Calle

Catalina Sandino Moreno

Scott Adkins

Kyle Chandler

Néstor Carbonell

Lina Esco Detrás de cámara, la dirección y el guion quedan en manos de Joe Carnahan, con una historia original desarrollada junto a Michael McGrale. Además, el proyecto marca el primer trabajo conjunto entre Netflix y Artists Equity, la productora creada por los protagonistas.