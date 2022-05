Viola Davis será honrada en el Festival de Cannes con el Premio Mujeres en Movimiento

“Su talento, trabajo duro, elección de papeles y la forma en que los interpreta le han valido los más altos reconocimientos en la industria cinematográfica”, subraya el comunicado.

Señaló que Davis “es una de las pocas personalidades de Hollywood que ha ganado un Globo de Oro, un BAFTA, cuatro Premios SAG y lo que Hollywood llama la Triple Corona de la Actuación: dos Premios Tony, un Oscar y un Emmy, por sus papeles en la obra de teatro “King Hedley II”, en “Fences” y su notable adaptación cinematográfica, y en la serie de televisión “How to Get Away with Murder”.

Este récord la convierte en la única actriz afroamericana que ha recibido tantas nominaciones y premios por sus papeles en teatro, televisión y cine, puntualizó.

Como activista comprometida, Davis ha denunciado repetidamente la flagrante falta de diversidad en la industria del cine, ya sea en la producción, la escritura o la dirección, “que sigue siendo un freno muy poderoso para la igualdad”, agregaron los organizadores del premio.

François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering; Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes; y Thierry Frémaux, Director Ejecutivo del Festival de Cannes, entregarán el premio a Davis durante la cena oficial de Mujeres en Movimiento en Cannes el domingo 22 de mayo.

Los ganadores anteriores de este premio incluyen a Jane Fonda en 2015, Geena Davis y Susan Sarandon en 2016, Isabelle Huppert en 2017, Patty Jenkins en 2018, Gong Li en 2019 y Salma Hayek en 2021.