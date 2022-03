Lollapalooza en Argentina: Miley Cyrus cantó sus clásicos y alzó la bandera de diversidad sexual

Sobre las canciones, "Where is my mind?", "Heart of glass", "Bang Bang" (My baby shot me down) y "Jolene"; junto a sus propios clásicos como "Plastic heart", "Midnight sky" o "Wrecking ball", entre tantas otras, fueron las elegidas de la ex extrella de Disney para la jornada de este viernes.

Miley Cyrus

Miley no dejó atrás algunos mensajes altruistas como su alegato por "luchar por aquello que se cree justo" aunque "siempre en paz y desde el amor y el entendimiento"; o lucir orgullosa la bandera que le arrojaron desde el público sobre los colores que simbolizan la diversidad sexual.

Entre otros de los mensajes sociales que emitió, al sonar "Nothing Breaks Like A Heart", la cantante habló sobre el conflicto Rusia-Ucrania. "Me rompe el corazón lo que esta pasando", dijo.

La compositora y también productora discográfica llegó por la madrugada del jueves al país. Allí, en el aeropuerto, muchos tuvieron la oportunidad de conocerla aunque solo saludó y no dijo nada en absoluto.

A Miley se la vio camuflada de negro y con lentes de sol. También salió a saludar a quienes la esperaron en la puerta del hotel de Puerto Madero, rodeada de guardaespaldas.

Primera jornada del Lollapalooza

En las primeras horas de la jornada, por distintos escenarios habían pasado Rosario Ortega, Louta, Natalie Pérez y La Joaqui, quien lanzó tangas rojas al público y celebró la llegada de la cumbia 420 al festival.

Wos también volvió a brillar, al igual que que Duki -quien concentró a una multitud en su presentación-, el neoyorquino A$ap Rocky -quien desplegó un incendiario rap- y Bizarrap, quien puso a bailar a la multitud en el cierre de la noche con sus grandes hits viralizados.

El primer artista, en este caso, contó con la participación de Acru como invitado a la hora del momento freestyle y con Ca7riel en "Niño Gordo Flaco".

Por su parte, además de los señalados, la británica Marina fue otra de las gratas excepciones a la tendencia urbana con un irresistible pop bailable.

Además hubo experiencias desplegadas por el enorme predio, como Las Casitas, unos pequeños espacios cerrados con DJs en donde se puede escuchar música electrónica y bailar; los patios gastronómicos; una gran vuelta al mundo como en los parques de diversiones y una colorida obra inflable de Marta Minujín.