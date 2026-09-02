Netflix reveló el arte principal de "Mis muertos tristes", la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez + Agregar ámbito en









La serie de 4 episodios, dirigida por Pablo Larraín, está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, llegará a Netflix el 24 de septiembre.

La serie protagonizada por Mercedes Moran llega a Netflix el 24 de septiembre.

Netflix presentó el arte principal de Mis muertos tristes, la nueva serie de 4 episodios basada en los cuentos de la premiada escritora argentina Mariana Enriquez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la miniserie celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.

De qué trata Mis muertos tristes La historia, que articula la narración tomando pasajes y personajes de varias obras de Enriquez, sigue a Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

"Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas", indica la sinopsis oficial.

Elenco de Mis muertos tristes La serie está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez. Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez.

Mis muertos tristes se estrena globalmente el 24 de septiembre, sólo en Netflix.

Temas Netflix

Series