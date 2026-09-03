El documental "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" ya está disponible en Netflix + Agregar ámbito en









A partir del accidente que lo obligó a interrumpir parte de su gira en 2024, esta película documental acompaña al artista en un recorrido íntimo por su vida y más de cuatro décadas de carrera.

El documental sobre Fito Páez ya está disponible en Netflix.

Fito Páez: el mundo cabe en una canción, la película documental hecha en Argentina dirigida por Matías Gueilburt -amigo personal de Fito y realizador de El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada-, ya está disponible globalmente, en Netflix.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A partir del accidente que lo obligó a interrumpir parte de su gira en 2024, esta película documental acompaña al artista en un recorrido íntimo por su vida y más de cuatro décadas de carrera.

De qué trata el nuevo documental sobre Fito Páez de Netflix Sinopsis: Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos.

Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, la película recorre sus vínculos, éxitos, caídas y reinvenciones, y ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español.

Este estreno amplía la línea de documentales musicales argentinos de Netflix, junto a los recientemente lanzados como Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, y previo al próximo estreno sobre Gustavo Cerati.

Fito Páez: el mundo cabe en una canción ya está disponible en Netflix.