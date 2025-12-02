Florinda Meza confirmó el inicio de la relación Roberto Gómez Bolaños

La actriz reveló que su romance con Chespirito arrancó durante una gira en Chile. Repasamos los conflictos que esa relación provocó en la "vecindad".

La relación de Meza y Gómez Bolaños comenzó en el set de filmación.

La actriz Florinda Meza rompió el silencio y confirmó públicamente que su vínculo sentimental con el creador del programa Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, comenzó en Chile en 1977 , en medio de una gira del elenco de El Chavo del 8.

La aclaración llega luego de varias décadas de especulaciones, versiones cruzadas y polémicas. Al darse a conocer tan públicamente, la confesión pone otra vez bajo la lupa las relaciones internas, sus tensiones históricas y el vínculo sentimental entre dos figuras clave de la comedia latinoamericana.

La revelación del romance reavivó viejos rumores sobre la relación entre Florinda Meza y Chespirito generó roces con varios compañeros de elenco, que se sintieron desplazados o perjudicados por lo personal mezclado con lo profesional. Uno de los focos de tensión fue con María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina” , quien en más de una oportunidad acusó a Meza de haber influido demasiado en decisiones creativas del programa, contribuyendo al distanciamiento del grupo original.

Carlos Villagrán abandonó definitivamente “El Chavo del 8”, tras desacuerdos salariales y el conflicto personal con Florinda. Él siempre señaló que ella influyó directamente en su salida. María Antonieta de las Nieves también salió del programa. Aunque el motivo oficial fue que quería hacer carrera independiente con “La Chilindrina”, ella misma había declarado en múltiples ocasiones que Meza la hacía sentir incómoda y que existían celos profesionales y personales.

En paralelo, hubo señalamientos hacia Meza por parte de allegados a otros actores. Se la mencionó como una posible causa en al menos tres rupturas matrimoniales dentro del elenco, entre ellas las de Carlos Villagrán (Quico).

Con el paso del tiempo, Meza desmintió que su pareja sentimental haya promovido las salidas de colegas, y negó haber influido en decisiones de producción.

En la década de 1990, durante la etapa de “Chespirito”, las tensiones siguieron. Ramón Valdés (Don Ramón) ya había fallecido en 1988, pero el resto del elenco (Édgar Vivar, Rubén Aguirre, Angelines Fernández) empezaron a distanciarse de Florinda. Cuando terminó el programa, en el año 1995, nunca más volvieron a trabajar juntos.

Luego del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, Florinda comenzó a controlar los derechos de los personajes junto al hijo, Roberto Gómez Fernández. A María Antonieta se le prohibió usar el personaje de "La Chilindrina" en circo y presentaciones y vetan a Carlos Villagrán cuando quiso hacer giras con "Kiko".

El conflicto interno fue tal que Rubén Aguirre, el Profesor Jirafales, publicó un libro llamado "Después de usted", en el que acusó a Florinda de ser la principal causa de la desintegración del grupo y de tener una actitud déspota en el set.

Se confirmó que harán una serie sobre la vida de "Don Ramón"

Se producirá una serie centrada en la figura de Don Ramón. El proyecto, aún en etapa de desarrollo, pretende revisar las tensiones detrás de cámara, convivencias, romances y las peleas que marcaron una época.

Si bien la producción oficial aún no dio detalles precisos, el rumor ya corre fuerte entre fanáticos, y muchos esperan que aporte luces a historias siempre envueltas en polémicas.

Para quienes crecieron con la vecindad, la serie podría servir como una forma de cerrar capítulos, reinterpretar amistades y odios, y entender de cerca el detrás de escena. La expectativa existe, pero la prudencia también, porque si algo demostraron los años es que lo que se dice público muchas veces cambia en los pasillos.