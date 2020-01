"Frozen 2" mejora técnica pero se aleja de Andersen

Con imágenes más impresionantes, historia más compleja y canciones más pesadas, las hermanitas Elsa y Anna reinan definitivamente en Arendelle y en la cartelera. El nivel técnico y artístico del dibujo parece insuperable. Hojas, olas, cristales de nieve, paisajes que parecen cuadros del siglo XIX, un hermoso caballo fantasmal inspirado en Nokk, espíritu nórdico del agua, todo es digno de verse atentamente en pantalla grande. Las canciones, en cambio, no superan el nivel de la primera “Frozen”, y a cierta altura hay que soportar unas cuantas seguidas, una atrás de otra y casi todas a grito pelado. Excepciones, las cómicas “When I’m older” por el muñeco de nieve Olaf y “Lost in the Woods” por el gandul enamorado al que acompaña un coro de cinco renos, y el brevísimo “Reindeer Circle”, estilizado e inesperado aire etnográfico (a cargo del conjunto lírico Cantus) que marca un momento revelador en la vida de las hermanas.