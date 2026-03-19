Fue el segundo documental más cara de la historia, fracasó en los cines y Prime Video le da una segunda oportunidad + Seguir en









Su inversión no se vio reflejada en la taquilla, por lo que la plataforma de streaming busca darle la visibilidad que no tuvo en las salas de cine.

La plataforma de streaming y una arriesgada apuesta, con uno de los filmes más polémicos que se haya visto. Freepik

El catálogo de Prime Video incorporó una de las películas más costosas y polémicas de los últimos años. Se trata de una producción que fue un desastre absoluto en las salas de cine y que ahora busca su revancha definitiva en el streaming. La inversión millonaria contrasta con la baja cantidad de entradas que logró vender durante su estreno.

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La historia se mete de lleno en la vida de una mujer que pasó de ser modelo en Europa a ocupar el centro del poder político en Estados Unidos. El relato utiliza testimonios y material de archivo para intentar desarmar el misterio que rodea a una figura que siempre prefirió el silencio frente a las cámaras.

Casa Blanca Pexels.jpg La cinta aborda a una de las personas más enigmáticos de la política norteamericana. Pexels De qué trata Melania El documental, dirigido por James Toback, relata la vida de Melania Knauss desde su infancia en Sevnica, una pequeña ciudad de la antigua Yugoslavia, hasta su llegada a la Casa Blanca. El film reconstruye sus años como modelo en las pasarelas de Milán y París, su mudanza a la ciudad de Nueva York en la década del 90 y el encuentro con el magnate Donald Trump que cambió su vida para siempre.

La obra busca mostrar la cara oculta de una mujer que siempre se mostró distante y reservada con los medios de comunicación. Con videos de archivo y varios testimonios, la producción analiza su matrimonio, cómo fue su proceso para adaptarse a la vida en Norteamérica y su papel como primera dama. La intención del relato es desarmar el misterio que rodea a una de las personas más observadas del escenario político contemporáneo.

Finalmente, la producción resalta por sus números rojos: costó 50 millones de dólares, lo que la convierte en el segundo documental más caro de la historia, solo por detrás de This Is It, la película de Michael Jackson que salió 60 millones. A pesar de semejante presupuesto, en los cines de Estados Unidos le fue pésimo, ya que recaudó apenas 5.000 dólares en apenas unas pocas salas, una cifra insignificante para la inversión que se puso originalmente.

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