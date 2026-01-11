La película de Prime Video que lidera los rankings de más de 20 países, pero no tiene las mejores críticas + Seguir en









A veces importa muy poco lo que opinen los expertos, y esta producción lo demuestra con acción y entretenimiento.

La película que se posicionó entre lo más visto en 20 países ya está en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video sigue ampliando su catálogo con estrenos que captan la atención de las audiencias globales y dominan los rankings de visualizaciones en múltiples países gracias a su accesibilidad y promoción en la plataforma. Con una mezcla de acción y entretenimiento, el servicio de streaming logra posicionar ciertas películas entre las más vistas incluso cuando las críticas especializadas son diversas o moderadas.

Ese es el caso de Refugio mortal, una historia de acción disponible desde fines de diciembre en Prime Video que se ubicó como la más vista en más de 20 países en los primeros días de 2026, pese a que la recepción crítica no ha sido unánimemente positiva.

Refugio Mortal A pesar de las críticas fue masivamente elegida por el público, y está disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Refugio mortal, la película furor en Prime Video Refugio mortal (título original Trap House) es un thriller de acción dirigido por Michael Dowse que combina persecuciones, crimen y drama familiar en un relato intenso de 102 minutos. La historia sigue a Ray Seale, un agente de la DEA encargado de combatir al narcotráfico, que se ve envuelto en una misión inesperada cuando descubre que los responsables de una serie de robos al cartel al que persigue son sus propios hijos adolescentes.

Mientras Ray y su compañero André Washburn intentan frustrar los planes de los jóvenes, deben lidiar con la compleja dinámica familiar y los riesgos de enfrentarse a un cártel peligroso, todo ello sumado a la presión de mantener sus relaciones personales y profesionales intactas.

Aunque la película ha atraído a grandes audiencias por su ritmo frenético y su reparto encabezado por Dave Bautista, las críticas han señalado que su guion recurre a clichés y giros inverosímiles, lo que ha generado opiniones encontradas entre la crítica especializada.

Jack Champion (Cody Seale)

Sophia Lillis (Deni Matthews)

Bobby Cannavale (Andre Washburn)

Kate del Castillo (Natalia Cabrera)