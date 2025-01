Fue furor en los 90, pero arrasa las vistas de los suscriptores de Netflix en la actualidad: cuál es y de qué trata

La historia, basada en la novela homónima de Erika Holzer, no solo aborda la tragedia personal, sino también una reflexión profunda sobre los límites de la justicia y las decisiones que una persona puede tomar cuando la desesperación domina. Con una duración de poco más de 100 minutos, Ojo por Ojo se posiciona como una obra intensa y emocional.

Embed - Película | An Eye for an Eye (Ojo por Ojo) | Trailer