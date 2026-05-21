La serie de Prime Video que tenés que ver si te gustó Off Campus + Agregar ámbito en









El servicio de streaming de Amazon ha dado en la tecla con una obra que recuerda a uno de sus mejores éxitos de la actualidad.

Una alternativa que recuerda al éxito actual de Prime Video. Freepik

Prime Video les brindó a muchos de sus suscriptores una obra que los atrapó de principio a fin. “Off-Campus”, la serie basada en las novelas escritas por Elle Kennedy fue un éxito total dentro de la plataforma, debido a su particular manera de encarar la relación entre los protagonistas.

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En ese contexto, no es la única alternativa dentro del servicio de streaming de Amazon, ya que hay otra joya que empieza a ganar cada vez más audiencia porque recuerda al éxito mencionado anteriormente. Con la llegada de su segunda temporada, las expectativas del público crecieron bastante y le dio aún más relevancia.

Max Hall Prime Video La serie de Prime Video cuenta con dos temporadas y es una ficción que ha recibido críticas positivas. Prime Video

De qué trata “Maxton Hall” La obra es una historia de amor que sigue a Ruby y James, dos personas de mundos distintos que se encuentran en un colegio privado. Ella es humilde, estudiosa y está allí gracias a una beca, por lo que busca pasar desapercibida con un único objetivo: ingresar a la Universidad de Oxford.

Del otro lado está James, con una realidad completamente diferente: un joven millonario, mimado, arrogante, popular y heredero de un imperio de moda. Eso lo lleva a vivir de fiesta y con una tendencia a romper las reglas, convencido de que todo podrá solucionarlo solo con su estatus.

Lejos de tener el típico encuentro que retrata dos clases sociales distintas, aquí aparece lo que vuelve tan interesante a la producción disponible en Prime Video: Ruby ve por accidente a la hermana gemela del protagonista besando a un profesor. Al enterarse, James quiere defender la integridad de su familiar y busca a la testigo con el objetivo de proteger el honor de su apellido. Aunque intenta comprar su silencio e incluso la amenaza para tapar el escándalo, la obsesión por mantenerla callada termina acercándolos, en especial cuando se ven obligados a pasar tiempo juntos y conocerse mejor. Prime Video: tráiler de Maxton Hall Embed - MAXTON HALL | Espanol Latino | Trailer Oficial Prime Video: elenco de Maxton Hall Harriet Herbig-Matten

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